我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

張蘭汪小菲抖音帳號全被封 官方批搏流量無底線

脫序乘客搭機抽菸觸發警報 台灣虎航證實已報警

記者周湘芸／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣虎航昨天IT212從台北飛往大阪航班，發生1名男乘客在廁所抽菸，甚至觸發煙霧警報。示意圖。(本報資料照片)
台灣虎航昨天IT212從台北飛往大阪航班，發生1名男乘客在廁所抽菸，甚至觸發煙霧警報。示意圖。(本報資料照片)

台灣虎航昨(7)天IT212從台北飛往大阪航班，發生1名男乘客在廁所抽菸，甚至觸發煙霧警報等脫序行為。台灣虎航表示，此案客艙組員於機上處置均按規定執行，也確保當下無火源問題，今天將依法規主動向航警局進行筆錄製作，以完備程序。

台灣虎航說，昨天IT212客艙組員聽到客艙內的廁所煙霧警告響起，隨即按程序進入廁所檢查並詢問當事人。由於煙蒂已被旅客沖入馬桶，客艙組員也再次確認無火警風險，且對當事人宣告違法行為，並通報相關單位。

台灣虎航指出，當班機長執行客艙廣播時，也再次向當班旅客提醒機上禁煙相關宣告。經檢視，此案客艙組員於機上處置均按規定執行，且航機抵達大阪後，也再次進行檢查，以確保無火源問題。

台灣虎航表示，昨天案件發生後，已第一時間向航警局進行備案並通報主管機關，今天將依法規主動向航警局進行筆錄製作，以完備程序。此外，台灣虎航於機內定時宣導旅客不可攜帶外食上機，且機內提供符合相關食品衛生規範餐食。日後將加強機上外食查核並徹底實施。

上一則

賴清德邀五院協調 府方「多顧茅廬」 韓國瑜終於點頭

下一則

高雄連環殺人凶嫌會判死刑嗎？法界點出關鍵處

延伸閱讀

觀影說劇╱揣摩「闇黑修女」抽菸 喬妹當半年癮君子

觀影說劇╱揣摩「闇黑修女」抽菸 喬妹當半年癮君子
我們能為愛情做點什麼（一九）

我們能為愛情做點什麼（一九）
2025大阪關西世界博覽會4月開幕 地鐵夢洲站通車

2025大阪關西世界博覽會4月開幕 地鐵夢洲站通車
醫藥／突起雞皮疙瘩、全身發抖 失溫2大警訊

醫藥／突起雞皮疙瘩、全身發抖 失溫2大警訊

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台