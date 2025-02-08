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網紅牙醫休妻劈腿 小三判賠20萬 鹹濕對話曝光

記者王宏舜／台北8日電
牙醫網紅史書華。(本報資料照片)
牙醫網紅史書華。(本報資料照片)

網紅牙醫師史書華遭前妻控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，為避人耳目，張女在LINE以「丁醫師」、「劉醫師」與史傳情，並說「你很期待有小書華嗎」、「我真的很會口交嗎」，史後來還搬空住處、提離婚，前妻驚覺她早有預謀，心灰意冷於前年10月離婚。前妻提損害賠償訴訟，提告向張女索100萬台幣精神慰撫金，新北地院昨判張女須賠償20萬元。

前妻表示，和史書華結褵多年，也有兩個小孩，原本家庭和樂，但史自2021年起就不斷為細故責罵她，甚至要求她去看心理、婚姻諮商；她原本以為自己有錯，盡力配合想維繫婚姻。

但2021年12月30日凌晨，前妻查看史書華的LINE對話，發現他與「丁醫師」有曖昧對話，後來比對才查出「丁醫師」其實是張偉倩，兩人不僅互稱「寶貝」，還寫下鹹濕對話，像是「我真的很會口交嗎」、「你明明說你也有射在他們嘴裡」、「好想要你、我也是、我好濕」，推測一個月至少性交兩次。

翌日晚間前妻再查看，發現對話對象「劉醫師」也有鬼，真實身分也是張偉倩，2021年6月21日張偉倩拍下自己背面裸照傳送給史書華，並於同年6月29日傳訊稱「只記得我叫你摸我屁屁然後我就暈倒了」、「喜歡新的小褲嗎」，史書華回覆「超愛 你超性感」。

前妻調查，張偉倩與史書華2021年2月27日晚間約在板橋希爾頓飯店，前妻認為深夜孤男寡女共處一室，明顯超越異性正常交往份際，侵害她的配偶權。前妻提告求償，且張偉倩坐擁兩家語言治療所，還有老公，因此索賠100萬元。

張偉倩抗辯，聲稱「丁醫師」、「劉醫師」不是她，而且未顯示發話人的身分，看來並非她與史書華的Line紀錄。她說，她與史的前妻都任職於醫療產業，有許多共同朋友，要剪輯或切割拼湊而偽造或變造文字很容易，且「你喜歡在上面是嗎？」、「我們還要在很多地方聊聊天 喝喝茶 做做愛」、「那你吃我嗎」是普通朋友間常見的玩笑、黃腔趣味。

新北地院認為，史書華與張偉倩破壞前妻的圓滿婚姻，應負連帶賠償責任，張偉倩與史書華應平均分擔義務，法官認為賠償金額40萬妥適，因前妻在家事調解時約定免除史書華對她的侵害配偶權損害賠償債務，因此張偉倩應賠償20萬元，可上訴。

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