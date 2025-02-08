勾結四海幫 牧東光電2老董掏空1.3億

牧東光電前後任董事長曾政順、游盛聯等高階人員，涉勾結四海幫海罡堂前堂主方寶慶、股市禿鷹林峻輝、生活工場負責人王慶輝、基隆市前市長林右昌秘書蔡元培進行虛假交易，金額逾2億5000萬元(台幣，以下同)，導致牧東光電有1億3000萬元(約395萬美元)損失，新北地檢署檢察官王涂芝昨依違反證交法特別背信、洗錢等罪起訴曾政順共17人。

同案起訴包括牧東總經理張君儀、前董座特助張君源兄弟、總經理特助黃悌愷、產品事業處協理許吉富、蘭陽能源負責人莊炳銘、威尊餐坊負責人楊定尊、政紘公司負責人邱偉哲、悅泰電商負責人張興泰、隆一公司負責人陳威穎、林峻輝特助吳念真等；方寶慶（英文名James）與林峻輝（本名林家毅、化名沈淮）未到案遭檢方通緝 。

生活工場慘被「黑吃黑」

檢方調查，生活工場因有資金缺口，為了向牧東光電借款，只能配合林峻輝掌控的菖舜國際做假交易，雙方簽訂買賣刀具契約，牧東支付菖舜貨款近4000萬元後，原約定貨款流入王慶輝旗下的廣九物流公司，詎料林峻輝卻把款項侵吞，最後變成「只有金流、沒有物流」，釀成牧東虧損，王慶輝錢沒借到還要倒貼利息，最後還被檢方收押。

起訴指出，林峻輝找來國小同學蔡元培擔任牧東總經理兼大陸子公司「南通四和公司」董座，2022年間，涉與方寶慶共謀，偽造大陸公司採購合約書，由南通四和向方寶慶掌控的香港 恩德利公司下訂電子元件連接器，藉此掏空南通四和1324萬元。

方寶慶（綽號寶哥）曾任四海幫海罡堂主，後來轉型投資 醫美診所，過去傳出與藝人李妍璟交往。檢方前年偵辦和進電子假交易掏空案時，方寶慶也遭搜索約談，此次又聯手林俊輝境外洗錢，原以為天衣無縫，結果被調查局台北市調查處調查官張瑋珊揪出。