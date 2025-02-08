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高雄連環殺人/凶手愛搭訕無戒心高齡婦 疑為錢起殺機

台灣新聞組／高雄8日電
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淡定出門 張姓老翁在殺人分屍後，仍淡定地到高雄萬年縣公園找友人。(記者劉學聖／翻攝)
淡定出門 張姓老翁在殺人分屍後，仍淡定地到高雄萬年縣公園找友人。(記者劉學聖／翻攝)

高雄發生駭人聽聞的連環殺人分屍案，張姓老翁連續殺害三名老婦，連自己的兄嫂也下毒手，還將屍體切割細小屍塊丟入前鎮運河，手段凶殘，令人髮指，法務部上月雖簽准死囚黃麟凱的槍決執行令，看來嚇阻效果有限。

張翁年輕時曾犯搶劫等案，出獄已中年，因在社會抬不起頭，加上可能與兄嫂或家人不睦，長期獨居、個性孤僻，喜好搭訕無戒心的高齡族群單身老婦，成魔之路有跡可循。

警方研判，張翁大嫂遇害，可能是十幾年來雙方同居屋簷下，常發生不睦，張翁甚至曾打壞祖先牌位，因此種下殺機，張翁連自己大嫂都殺，家族內部矛盾，可能涉及財產糾紛或長期積怨。

據了解，張翁的大嫂偶爾回老家探視，詎料讓張翁逮到機會，成了連環殺人案首名遇害者。張翁在兄嫂失聯後，曾拿兄嫂獨居住處的鑰匙，請警方陪他進屋，警方懷疑他故布疑陣，誤導辦案方向。

另外，張翁被警方逮捕當下，在屋內衣櫃搜出多套女性內衣褲，張翁辯稱是自己要穿，但警方研判，張翁疑性欲無法宣洩，專挑離家半小時路程的老人、抑或是公園年長獨居女性下手，且四處吹噓自己多金、讓同齡老婦降低戒心，進而以「協助家務」、「提供陪伴」等理由，讓被害人進入他家，伺機殺害，謀取財物。

被害人在老人公園的故舊提及，張翁在趙林婦失蹤後，還曾到公園探聽趙林婦「她最近有沒有來」，並有意無意說懷疑另名死者張姓婦人偷走他百萬名表，朋友懷疑金錢糾紛埋下殺機，但警方調查，張婦死後，一卡通遭張翁盜刷，戒指、金項鍊也不見，研判張翁殺人謀取財物。

熟識張翁的老人公園一旁雜貨店老闆表示，張翁是工頭出身，逢人就說自己積攢豐厚退休金，口袋常掏出一疊厚厚千元鈔炫富，每次卻只買一瓶礦泉水，也常突然消失，一現身就宣稱回台北，因此綽號叫「台北仔」。

退休金

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