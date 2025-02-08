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高雄7旬翁分屍1婦 變連環殺人至少3死 兄嫂也不放過

台灣新聞組／高雄8日電
高雄老翁殺3婦 製表／林保光
高雄老翁殺3婦 製表／林保光

高雄發生治安史上少見的連續殺人分屍案，張姓老翁涉嫌殺害71歲趙林（冠夫姓）姓老婦分屍，檢警過濾失蹤人口、並採擷他住處血跡及生物跡證，比對出張翁的大嫂及另一名張姓婦人都慘遭毒手，至少三人遇害；警方昨也在運河陸續撈到手掌等屍塊，張翁始終否認涉案，檢方依殺人等罪嫌聲押，法院昨裁准羈押禁見，案由檢警擴大偵辦。

高雄市長陳其邁昨天怒斥「這個凶手泯滅人性，不可原諒、罪大惡極」，要給予最嚴厲的制裁。

72歲凶嫌張姓老翁，早在20歲服役時涉搶奪案，經軍法判無期徒刑，幾經特赦，1997年獲假釋出獄，至今未婚，獨居高雄市前鎮區原屬他哥哥的住處，不料此處竟成他涉嫌殺人分屍處所，甚至連75歲的兄嫂也沒放過。

檢警調查，去年11月29日中午，張翁趁張黃姓（冠夫姓）兄嫂去找他，就涉嫌對兄嫂下毒手，隔天凌晨將屍塊裝袋，騎腳踏車出門多趟，疑似棄屍前鎮運河第五船渠。

今年1月17日下午，張翁去高雄市三民公園，遇見一起在公園打牌熟識的75歲張姓婦人，兩小時後兩人離開公園，張婦搭捷運去他前鎮住處外碰面，進屋後，張婦從此人間消失。同日晚間起，張翁疑將屍塊裝袋後騎車棄屍。張婦失聯，1月27日兒子報警協尋。公園旁認識張翁的人說，張翁曾提過與張婦有財務糾紛。

2月2日下午，趙林婦從楠梓騎機車外出，並載張翁回他前鎮住處，和他進屋內後也失蹤。隔天，張翁疑分12趟，將趙林婦的屍塊裝袋後丟入運河，趙林婦的家屬也在當天報警協尋。

警方調閱監視器影像，懷疑趙林婦遭不測，2月5日赴張翁住處拘捕他，6日在運河打撈到趙林婦的人皮、內臟組織及左腳掌，昨天又打撈到約10公分的右手掌，但已泡水腫脹變形。警方另在張翁屋內採獲血跡及生物跡證，檢出三組不同的DNA，昨天確認趙林婦、張婦及張翁的兄嫂三名婦人都慘遭張翁殺害分屍。

張翁涉連續殺害、分屍大嫂及兩名老婦，犯案後狡辯棄屍畫面只是「丟舊衣服」，否認殺人。警方研判，張翁態度淡定、冷血，與當兵時就犯下性侵、搶奪等重罪被關了十多年有關。張翁曾涉搶奪罪，在動員勘亂時期，遭軍法判處無期徒刑，經特赦後，28年前假釋出獄後獨居，鮮少與鄰居往來。

中山附醫法醫科主任高大成擔心，凶手因為入獄服刑，成為社會邊緣人，如今先後對大嫂、張婦以及趙林婦等人痛下殺手，受害者恐怕不只3人。

高雄發生連續殺人分屍案，至少三名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分...
高雄發生連續殺人分屍案，至少三名婦人受害，張姓凶嫌住處為一處老舊公寓二樓，疑為分屍的第一現場。(記者劉學聖／攝影)

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