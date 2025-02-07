「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

39歲的「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）染毒潛逃美國長達5年，據媒體報導，她今年1月底在麻薩諸塞州遭警方「針對性的執法行動期間」逮捕，目前正在進行遣返程序，預計近日就會回台接受偵訊。

綜合媒體報導，美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）表示，劉喬安（本名劉依函）被控侵占、詐欺、毒品 等罪遭到台灣通緝，1月23日她在麻州落網。

劉喬安自2019年赴美國後即滯留不歸，護照也早已過期，刑事局國際刑警科今年初掌握劉女的行蹤後，立即將情資通報美方。刑事局8日證實，已與美方合作，將她查緝到案，目前正在與美方協調將劉女押解回台。

鏡週刊報導，台灣檢調數年前，溯源追查一個藏有古柯鹼、自美國寄回台灣的毒郵包，發現毒品上游就是劉喬安，但屢次通知她到案未果，後來她潛逃美國，新北地檢署2023年初發布通緝。美方指出，劉喬安於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月前離境，輾轉待過多個城市，近日因美國總統川普上任，大舉打擊非法移民 ，移民暨海關執法局、波士頓 警方等單位，在波士頓一家旅館將其逮捕。

劉喬安是反服貿太陽花學運中的一名示威者。於2014年3月18日立法院門外的靜坐中，劉喬安以較少的著裝出席參與，被攝影師拍下後登上各大新聞主要版面，被冠以「太陽花女神」、「太陽花女王」等名號。

劉喬安2016年被控兩度媒介國內女子赴國外性交易；她在法院審理時認罪，同意捐款15到20萬元作公益，台北地院依妨害風化罪判決劉有期徒刑6月、得易科罰金，緩刑2年，但應支付公庫16萬元。

鏡週刊去年爆料劉喬安疑似是青鳥行動海外創始人，捲入募款爭議，劉喬安當時在Threads怒轟週刊太無恥，更突然自爆罹患淋巴癌末期，委屈表示躲媒體已躲到太平洋外，要大家別再騷擾她。