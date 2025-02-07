為錢起殺機？台連環分屍案凶嫌控張婦偷百萬名錶典當

趙林老婦遭分屍殺害，屍塊被丟入前鎮運河。記者劉學聖／攝影

犯下連環殺人案的台灣73歲張姓老翁，在高雄三民公園玩天九牌結識左營75歲張姓婦人、楠梓71歲趙林婦人，今年1月中旬，張嫌指張女偷走百萬勞力士名錶，典當45萬元，事後他找到張女，2人各出20萬、25萬才把手錶贖回，之後又不斷邀約趙林婦人，3角關係讓人霧裡看花。

張嫌是工頭出身，積攢了一筆豐厚的退休金 ，與張女、趙林婦人都是在三民公園玩天九牌時結識，附近雜貨店老闆說，張姓老翁個頭瘦小，不多話，大家對他印象就是很有錢，口袋掏出就是厚厚一疊千元大鈔，但他只買一瓶礦泉水，有時候他也突然消失，一現身，就宣稱說回台北，所以被取綽號叫「台北仔」。

雜貨店老闆說，1月中旬，「台北仔」怒氣沖沖跑來雜貨店找張婦，詢問聯繫方式，並控張女偷走他勞力士百萬名錶，那支錶是別人給他借錢周轉抵押品，市值120萬元，給對方60萬，但手錶卻被張女偷走。

1月20日當天，「台北仔」主動說手錶拿回來了，還說張女偷拿手錶典當45萬，他出25萬、張女出20萬，才把手錶贖回來。不過張婦1月17日通報失蹤，可能當時已遭殺害。

雜貨店老闆說，1月底左右，「台北仔」常來找趙林婦人談話，說了什麼不得而知，但趙林婦人曾抱怨被「台北仔」糾纏追求，不堪其擾。2月2日下午4時許，趙林接了一通電話，說要緊急的事要處理，就匆忙離開。

老闆說，趙林婦人退休後，天天都會到雜貨店報到，連續3、4天未現身已覺得奇怪，沒想到「台北仔」本月4、5日連2天都到雜貨店報到，卻只是默默站著觀察周遭，有意無意問起趙林婦人下落，如今傳出命案，才恍然大悟趙林婦人2日應是匆忙赴約，不料卻遭分屍奪命。