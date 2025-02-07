台北精舍命案 檢再提訊王薀 查出房產值3億

台北市精舍命案，台北地檢署4日搜索約談作家王薀身旁三大「護法信徒」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，訊後聲押禁見獲准，昨再提訊精舍精神領袖王薀；據了解，王薀獲悉親信三人遭羈押，並供出他在場證明，臉色鐵青，訊後還押。

專案小組也查出，王薀（本名王江鎮）在雙北共有九個據點，北市大安區復興南路、大安路、四維路就有八個，另一個是新店「禾豐特區」獨棟豪宅別墅，九處房產總市值逾三億元，資金來源一併釐清。

蔡女原是王薀信徒，因有會計專長，被王薀挑選替精舍作帳，去年5月王薀與前妻離婚，依夫妻財產分配，前妻須給付王薀1億元資產，王薀要蔡女幫忙計算所得分配，因漏算一筆，導致王薀損失，涉指示幹子昀等人發起「發露懺悔」檢討會，要求信眾集體凌虐蔡女，時間長達約一個月，蔡女身高僅140公分，體型嬌小，不堪罰跪、用法器敲打膝蓋、強逼剃髮等體罰，最後食不下嚥、骨瘦嶙峋，導致橫紋肌溶解身亡。

精舍住持吳慧珠及李淵源、姜芃妤信徒三人收押期間，咬出凌虐案是王薀主導，且在場監控，負責監督「執法」的是三名師姐。檢警四日搜索約談幹子昀等人到案，三人也稱王薀確實在場，但對教唆一事避重就輕。

檢方昨天提訊王薀，王仍否認在場，對體罰過程說「不記得、不清楚」，獲悉親信幹子昀三人遭羈押，供出他在場證明，臉色鐵青，久久無法言語。

檢警追查，去年7月間，王薀多次唆使幹子昀三人聚會時，要求蔡女大禮拜、小禮拜、五體投地跪拜，懺悔過錯，如動作不齊，蔡女會被敲膝蓋後窩被迫下跪，在場目擊藝人李威作證時都說，「這確實就是霸凌」。

蔡女帳戶上百萬存款遭姜女提領一空，姜女坦承錢領出來交給三名師姐，再由師姐把錢拿給王薀。

命案發生後，王薀還指示信徒打電話給蔡女家屬，稱這段期間都沒看到蔡女來精舍，意圖故布疑陣，誤導方向。