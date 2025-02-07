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新竹化纖廠氣爆2死19傷 10年工安意外奪4命

台灣新聞組／台北7日電
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爆炸的遠東新新埔化纖廠棉六廠是一棟七樓建物，由於火勢猛烈，消防人員花了十小時才撲滅。(圖／新竹縣消防局提供)
爆炸的遠東新新埔化纖廠棉六廠是一棟七樓建物，由於火勢猛烈，消防人員花了十小時才撲滅。(圖／新竹縣消防局提供)

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨凌晨發生道生熱媒油外洩，值班工程師蔡柏瑋接近廠區查看時發生氣爆，被炸飛的鐵門壓住，當場死亡；值班主管張駿瑀也當場失去呼吸心跳，送醫不治。火災釀2死、4命危與15人輕重傷，氣爆起火原因待查。

勞動部職安署昨已勒令廠區停工，且停工沒有期限，調查後將依法開罰。新竹地檢署主任檢察官邱志平等人，昨下午現勘蒐證；邱表示，若有違法事證將嚴辦，並追究刑事責任。

新埔化纖廠這起火災是七年來第六次，勞動部職安署也統計，該廠區過去十年還有四件重大工安意外釀4死，有員工遭夾捲死亡、承攬商遭堆高機撞死、員工因墜落和飛落物體砸死等。

職安署統計，該廠從2015年迄今，勞檢149場次，違規43場，累計挨罰881萬元台幣(約26.8萬美元)。十年來有四次重大職災案件，四人死亡，皆被勒令停工開罰30萬元。15年來也被新竹縣環保局稽查空汙、水汙等23件違規，開罰418萬餘元。

遠東新昨天表示，待鑑定事故原因後，會立即找外部環安衛專家，針對所有廠區做完整評估，需要改善的就會立即改善。

新埔化纖廠氣爆威力驚人，附近居民表示，凌晨聽到巨響，以為是大地震，看見化纖廠冒出濃煙直竄天際，隨後聽見多輛消防車、救護車呼嘯而過，連遠在竹北的民眾都聽得見。

新竹縣消防局派出35車、73人到場灌救。警消描述廠區道生油氣外洩後積蓄在空氣中，「就像瓦斯外洩般」，加上廠區機具運轉產生火花，瞬間引發氣爆，廠房機具、天花板管線遭炸毀，輕鋼架、機具散落一地，多名工人被倒塌的鋼架壓住受困。

現場有7名本國籍、12名外國籍員工，被爆炸高溫、火焰燒燙傷，也有人被爆炸噴射的玻璃和金屬碎片穿刺造成撕裂傷，其中2名女性、2名男性員工命危。

勞動部職安署副署長萬榮富現場說，事發時棉六廠火災警報大響，中控室發現異常，通知廠內員工應變，但處理過程發生爆炸，不排除是工廠道生熱媒油管線劣化或腐蝕所致，已勒令停工，直到安全為止。

爆炸的遠東新新埔化纖廠棉六廠是一棟七樓建物，由於火勢猛烈，消防人員花了十小時才撲...
爆炸的遠東新新埔化纖廠棉六廠是一棟七樓建物，由於火勢猛烈，消防人員花了十小時才撲滅。(圖／新竹縣消防局提供)
遠東新工廠氣爆現場圖 製表／黃羿馨、王駿杰、郭政芬、吳傑沐
遠東新工廠氣爆現場圖 製表／黃羿馨、王駿杰、郭政芬、吳傑沐

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