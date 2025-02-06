男扮「金秀賢」騙色 女掀被驚見邋遢漢斥罵報案

苗栗縣蔡姓男子誘使少女及女子傳性私密影像後威脅散布，21人受害，性侵其中9人，有兩人未成年。苗栗地方法院將他依妨害性自主罪、兒童及少年性剝削防制條例判刑20年。(本報資料照片)

苗栗縣蔡姓男子用韓星金秀賢照片上網約女子發生性行為挨告，檢警查出他誘使少女及女子傳性私密影像後威脅散布，21人受害，性侵其中9人，有兩人未成年。苗栗地方法院將他依妨害性自主罪、兒童及少年性剝削防制條例判刑20年；可上訴。

據調查，44歲蔡姓男子在某觀光 工廠擔任園藝工人，去年4月在交友軟體以暱稱「喜歡胖嘟嘟的太太」聊天，一名18歲女子發現大頭貼是她心儀偶像金秀賢，答應前往苗縣三義鄉一家民宿 見面，被蔡要求先開房間，洗澡後關燈，赤裸躺床用棉被蓋住頭部，再通知他進房。

女子聽見房門打開不久，蔡上床鑽進被窩，要求不打開棉被，以嘴巴及手指發生性行為，她掀開棉被拿手機照明，見蔡頭髮散亂外型邋遢，厲聲斥罵，蔡倉皇逃離。

警方接獲女子報案，隔月查獲蔡，查扣兩支手機發現上百部女子裸露、猥褻、性愛的影片或照片，2016年起有21人被害，18人未成年，其中一人未滿12歲，被害人遍及全台，稱在交友軟體與蔡成為網友，視訊聊天時蔡會故意半遮面。

蔡誘使被害人傳送個人資料後揚言散播，要求傳自慰等性私密影像，再威脅外流，逼迫9人發生性行為，事後給數百元台幣「開房費」。

法院認定，蔡以引誘、詐術及脅迫等取得性影像，明知被害人未成年，身心未臻成熟，竟為圖一己私慾滿足，嚴重侵害被害人身心健康、人格發展及性自主決定權，長達數年以交友軟體使用假照片，且被害人數及犯罪次數甚多，重判20年。