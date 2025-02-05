前男友殺男友 她助棄屍 2人與屍體騎機車「三貼」上路

前男友殺男友，朱女助棄屍，彰化縣警局接獲報案追查。（本報資料照片）

彰化縣賴姓男子前天凌晨登門找朱姓前女友要求復合，朱女現任李姓同居男友阻擋，遭賴男持刀刺死，朱女事後竟和賴男共騎機車載李男「三貼」，在鄰近大排水溝旁草叢棄屍。警方接獲鄰居報案逮人，尋獲屍體，依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，朱女未婚，與兩名前男友生有3名子女，一年多前帶著3個孩子與李男同居。賴男是朱女第二任男友，在工地打零工，與朱女育有一子，經常找朱女，引起李姓男子不滿，兩男曾爭吵，小年夜又發生衝突，朱女曾向友人吐露憂心。

前天凌晨賴男又到朱女住處，說要談事情，李姓男子見狀出來護衛，雙方一語不合再度發生爭吵，一度驚動鄰居；朱女對鄰居安撫說沒事，但沒多久有人看見朱女和賴男扶著李男出門，賴男騎車，李男和朱女依序坐後座，三人共乘一車離去。

據了解，賴男騎機車、朱女坐後座，中間挾著李男「三貼」離開住處，兩人將李男棄屍鄰近大排水溝旁的草叢後，二人又回朱女住處。附近鄰居聽到爭吵聲，又發現行跡詭異的機車「三貼」報警，警方到場後，發現現場有血跡，將兩人帶回警局，報檢方指揮逮捕。

警詢時朱女與賴男一度避重就輕，最後賴男才坦承，在衝突過程中刺死李男；警方前往棄屍地點，發現李男已明顯死亡，現場已拉起封鎖線，並在朱女家中起出行凶的水果刀。

這起驚悚的殺人棄屍案，在純樸的彰化縣大村鄉引發議論。命案發生後，社工已介入安置朱女的3子女，據研判行凶時3幼兒已入睡，未目睹殘忍畫面。