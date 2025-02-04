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台40多歲女山客攀烏拉孟斷崖墜谷 疑遭雪覆蓋搜救未果

記者賴香珊／南投4日電
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一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果。(圖／民眾提供)
一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果。(圖／民眾提供)

一名40多歲女子隨隊攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防局入山搜索，雖發現疑似墜落點，但下切150公尺仍無所獲；因高山降雪，研判恐被積雪覆蓋，受限雪地環境不佳，搜救隊先行下撤，待天候好轉再搜索。

南投縣消防局指出，1月30日上午近7時接獲通報，一支8人登山隊攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖時，40多歲女隊員失足墜谷；消防局調派信義、玉山分隊及第3大隊，會同玉山國家公園管理處巡山員組成搜救隊。

因高山地區降雪，環境狀況不佳，為爭取搜救時效，當天請求空中勤務總隊直升機搭載5人搜救隊，同日下午3時許落地馬博山屋，整裝完畢立刻展開搜索，摸黑行走雪地斷崖，並下切執行搜救任務。

搜救人員根據報案者提供座標，摸黑在疑似墜落點下切，在積雪深及小腿的山溝進行搜索，陸續發現綠色哨子、斷掉登山杖及完整插在雪中的登山杖，但下切至150公尺繩索最後止滑結時，仍未發現墜谷者。

當時天色已晚，山區寒冷低溫，且風勢強烈，搜救隊先返回山屋，因山區天候極端，半夜下雪、白天下大雨，為免搜救人員失溫，只能等待天氣好轉；2月1日重返事故點查看仍未果，研判可能積雪太深把墜谷者覆蓋。

南投縣消防局表示，由於天氣預報又有寒流來襲，烏拉孟斷崖地勢險峻，而且目前稜線積雪難行，執行任務風險高，考量人員安全，搜救隊前天由直升機載運下撤；經聯繫家屬後，等待山區環境及天候允許，將再集結消防及民間搜救團體入山搜索。

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