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認掏光口水可抓鬼…母挖喉「驅魔」害死兒 遭判3年半

記者蔡維斌／雲林3日電
雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。（圖／警方提供）
雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。（圖／警方提供）

陳姓男子前年行徑異常、不吃不喝，家人以為「卡到陰」，陳父與胞弟涉壓制他讓陳母挖喉嚨「驅魔」，釀窒息死亡；雲林地方法院認為三人教育水準均不高，認罪且懊悔，依傷害致死罪判陳母3年半徒刑，陳父與胞弟各判兩年、緩刑5年。

這起駭人「挖喉驅魔」命案發生在雲林縣虎尾鎮，2023年間陳男29歲，在冷凍工廠上班，父親是送貨司機、胞弟於養豬場上班，母親為家管，一家人生活單純，當年陳男行為忽然異常，家人帶他就醫未見好轉，後來四處求神問佛。

判決指出，陳母認為兒子體內卡「壞東西」或被魔鬼附身，以民俗療法處理，一直未能改善，進一步以暴力方式想驅魔趕走附身；2023年12月1日凌晨，陳男又疑發病，行為怪異且已多日不吃不喝，家人將他帶到家裡的神明廳進行驅魔儀式，由陳父、胞弟合力壓制他手腳，陳母再用手伸入其喉嚨，用力欲「抓鬼」，更相信只要掏光陳男的口水，就可以恢復正常，沒想到陳當場休克窒息，家人發現不對送醫為時已晚，釀成悲劇。

合議庭認為，陳男父母及胞弟教育水準都不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回他靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，三人犯後都坦承犯行、深感懊悔。

全案審理後，依傷害致死罪判陳母3年半徒刑，驅魔時負責壓制陳的父親、胞弟，各判兩年徒刑，皆宣告緩刑5年，陳父緩刑條件為向公庫支付20萬元台幣，提供240小時義務勞務，胞弟則須向公庫支付10萬元台幣，提供240小時義務勞務。全案可上訴。

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