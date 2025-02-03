我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

他以金錢引誘女高中生自拍裸照 再威脅不到旅館就外流

記者袁志豪／台南3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞。（示意圖／本報資料照片）
台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞。（示意圖／本報資料照片）

台南市陳姓男子在交友軟體認識16歲女高中生，以金錢引誘對方自拍裸露胸部、下體等裸露性影像得逞；陳食髓知味，要求女生到汽車旅館見面遭拒絕，他以之前的影像威脅，如果不配合就要上網外流。台南地院將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑4年6月。

判決指出，陳姓男子去年2月透過交友軟體「Litmatch」認識16歲女高中生，陳向女生攀談，並於通訊軟體LINE加入好友，陳在聊天過程中得知女生是高中生，竟以許諾給予金錢方式引誘，讓女生在家中用手機自行拍攝裸露胸部、下體等性影像（包含照片9張及影片1部）後傳送給陳。

2月底，陳便要求跟女生見面，但被女生拒絕，陳在3月初向女生恫稱要求在汽車旅館見面，或是繼續拍攝並傳送性影像，否則就要將之前的影像外流，或上傳到女生就讀的學校，還要帶警察去女生的學校，讓女生心生畏懼。

所幸女生並未答應見面或再傳送性影像，告知家人，報警提告；轄區台南市警第三分局前往陳姓男子住處搜索，查扣陳的手機及雲端硬碟資料夾。由於陳引誘、恫嚇女生的對話都有LINE對話紀錄以及Litmatch軟體截圖為證，檢警偵訊時，陳承認犯行。

法院審酌，陳姓男子明知女生為未滿18歲之少年，身心發展未臻成熟，竟引誘、脅迫女生拍攝性影像，造成女生身心受創，迄今仍不願意與陳和解，可見危害程度非輕；陳的行為無特別值得寬宥之處，難認有何刑法第59條酌減其刑規定適用餘地。

法院認定，考量陳並無任何犯罪前科，犯後始終坦承犯行，惟迄未與女生達成和解，暨陳供述之智識程度、職業及家庭經濟狀況等一切情狀，依違反兒童及少年性剝削防制條例，引誘使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑3年2月；又犯以脅迫使少年自行拍攝性影像未遂罪，處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑4年6月。

LINE 雲端

上一則

賴清德台商聯誼首秀 廈門台商起身嗆：當家不要鬧事

下一則

台積根留台灣重心南移 1奈米廠傳落腳台南沙崙

延伸閱讀

58歲王祖賢素顏自拍 照片曝光網驚呆

58歲王祖賢素顏自拍 照片曝光網驚呆
初二回娘家 蔣萬安曬與妻合照 甜喊「老婆說蛇麼都好」

初二回娘家 蔣萬安曬與妻合照 甜喊「老婆說蛇麼都好」
圖輯╱川普抵白宮 拜登發新自拍：我們愛你，美國

圖輯╱川普抵白宮 拜登發新自拍：我們愛你，美國
自拍定位露餡？ 「劣跡藝人」鄭爽爆悄悄從美返中

自拍定位露餡？ 「劣跡藝人」鄭爽爆悄悄從美返中

熱門新聞

林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」