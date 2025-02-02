我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

台男子被家人聯手「挖喉驅魔」致死 父母弟3人判刑出爐

記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。（圖／警方提供）
雲林縣陳姓男子被父母親和弟弟在神明廳前挖喉驅魔致死，其父母弟弟被判3年6月不等徒刑。（圖／警方提供）

雲林虎尾鎮前年底發生的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致陳男窒息死亡，這起疑因怪力亂神的家庭悲劇，雲林地方法院依傷害致死罪判決陳母3年6月、陳父2年緩刑5年、陳弟2年緩刑5年。

法院指出，家住雲林縣虎尾鎮的陳姓男子，在冷凍工廠上班，父親是送貨司機，弟弟也在養豬場上班，母親家管，家庭生活很單純，但陳男的行為忽然異常，家人帶他就醫也未見好轉，後來四處求神問佛，被認為是「卡到陰」。

判決書指出，陳男母親認為兒子體內卡有「壞東西」或被魔鬼附身，未持續積極尋求現代的正規醫療，卻以民俗療法處理，一直未能改善，進一步以暴力方式驅魔，用手伸入被害人的口腔，用力想趕走附身，不幸導致兒子的咽喉多處出血淤青而窒息死亡。

2023年12月1日凌晨，陳男又病發行為怪異，且多日不吃不喝，陳的父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行進行驅魔儀式，父親和弟弟合力壓制陳男的手腳，使他無法掙扎，再由母親用手伸入其喉嚨用力挖出「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就可以讓陳男恢復正常，沒想到陳男當場休克窒息，家人發現不對勁緊送醫，卻已釀成悲劇。

法官審酌陳的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，且3人犯後坦承犯行並深感懊悔。

雲林地院日前依傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月；陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

上一則

台政院2日送出選罷法覆議案 立院15天須做出決議

下一則

中國持續施壓 南非要求台灣代表處3月底遷出首都

延伸閱讀

紐約市警176人晉升 2華裔榮升巡官 盼傳承亞裔榮耀

紐約市警176人晉升 2華裔榮升巡官 盼傳承亞裔榮耀
王菲雙親、哥哥去世成「孤兒」？網轟爆料者揭人隱私

王菲雙親、哥哥去世成「孤兒」？網轟爆料者揭人隱私
稱立院攻防讓他憔悴 韓國瑜看大罷免：西瓜皮擦屁股 沒完沒了

稱立院攻防讓他憔悴 韓國瑜看大罷免：西瓜皮擦屁股 沒完沒了
關於春節

關於春節

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」