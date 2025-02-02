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精舍命案 王薀上課據點遭警搜出2700萬現金

記者廖炳棋／台北2日電
台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）1月31日第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)
台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）1月31日第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)

蔡姓女子去年7月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，去年10月羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子3人，又追查出暢銷作家王薀也涉案，今年1月拘提到案，複訊後依傷害致死罪聲押禁見獲准。

王薀會在餐廳幫信徒上課，他供稱忘記案發時是否在餐廳，後來聽說蔡女死亡，對死因不知情；但檢方查出他就在現場，涉嫌重大，不排除是幕後藏鏡人。

據了解，檢警搜索王薀上課的據點時，在其中一處倉庫發現大筆現金，一捆捆鈔票就散落放置，由於死者的的帳戶遭人提領100多萬元台幣，因此檢警扣押現金，最後發現現金高達近2700萬元。王薀對這筆現金來源交代不清，他說一部分是公用，一部分是他自己的。

檢警調查蔡姓女信徒遭毆致死案，發現當天死者曾被指責做錯事，因此向王薀認錯道歉，在場信徒強押她下跪、壓頭，動作相當粗魯，導致原本瘦小虛弱的死者，最後不堪凌虐，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打。

王薀有強烈潔癖，不但自己會戴兩層口罩，陌生人也不能接觸他，警方拘提王薀時，信徒要求警方不得觸碰王薀；另外點鈔過程時間過長，警方借用洗手間，王薀發現陌生人用了洗手間後，自己就不願使用，進入大樓電梯時，王薀寧願走樓梯，也不要進入電梯，直到警方與信徒對電梯狂噴酒精，王薀才願意搭電梯，讓警方印象深刻。

警方搜索王薀講課據點，查扣近2700萬元台幣(約81.9萬美元)現金。(記者廖炳...
警方搜索王薀講課據點，查扣近2700萬元台幣(約81.9萬美元)現金。(記者廖炳棋／翻攝)

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