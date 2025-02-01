他化身「熟男按摩師」免費到府服務 卻趁機亂摸她臀部

台南市魏姓男子化身「熟男按摩師」，上網以「免費按摩」為由向女性搭訕，順利讓一名女子接受到其住處幫她按摩，卻趁機性騷擾，法院判刑5月，可易科罰金。（本報資料照片）

台南市魏姓男子化身「熟男按摩師」，上網以「免費按摩」為由向女性搭訕，順利讓一名女子接受到其住處幫她按摩；女子指控，魏在按摩過程，趁機搓揉臀部，她出聲阻止也不理會，甚至壓在她身上，企圖拉下她內褲，碰觸她下體。台南地院認定，魏在女子接受按摩不及防備之際，對女子性騷擾 得逞，致被害人身心受創，蒙受陰影，迄今未達成和解，判刑5月，可易科罰金；至於碰觸下體強制猥褻部分，因僅有單一指述，難認可採。

魏姓男子在2023年底以暱稱「熟男按摩師」的代號，登入網路「UT南部人聊天室」，找尋女子聊天，他提出免費到府按摩的服務，讓一名女子接受提議，告知住家台南市北區的地址；魏騎乘機車前往，卻在女子躺在床上接受按摩過程，趁機以手搓揉女子臀部。女子出聲阻止，魏不理會，連續撫摸臀部得逞；女子高聲喝止，起身阻止魏，將他趕出家中，報警提告。

女子指控，魏除了撫摸臀部外，還壓在她身體上，企圖拉下她的內褲，並碰觸她下體；她起身阻擋，驚見魏居然已經脫掉外褲，因此對魏提出強制猥褻以及性騷擾告訴。

魏姓男子矢口否認犯行，辯稱是女子先傳訊詢問是不是按摩師，他回答「是」，再回覆「要不要按摩？」兩人約好到女子家中按摩，事先女子沒有詢問按摩的價錢，他也沒有主動告知，是因為按摩原本就應該依公定價格收費；但按摩完成後，女子卻抱怨他的按摩服務差，趕他走，他覺得按摩時間不夠長，被人打槍，不好意思收費才離開。

魏辯稱，按摩時手有靠到女子屁股上，但沒有搓揉，更沒有趴在女子身上、拉下女子內褲碰觸下體，他也沒有脫掉外褲，整個過程沒有強制猥褻或性騷擾等行為。

法院指出，女子案發後立即傳訊給梁姓友人表示「我被性騷擾了」、「我好不容易才把人趕走」，也傳訊給許姓社工友人「我差點被性侵」，許致電詢問情況，感覺女子出現情緒低落、沒有精神、被嚇到、不安、對自己的安全感到疑慮、甚至因驚恐表現出不願報警等情形；梁姓友人事後也感覺女子變得沮喪、不願意講話，需要找社工、心理師，身心狀況出現明顯差異。

法院認定，女子在偵查、審理期間，對於案發經過證述前後相符，沒有誣指動機，且於案發後顯露負面情緒及行為舉措，與一般性騷擾被害人受害後反應無異，可證所指稱突遭魏姓男子搓揉臀部，是出於親身經歷描述，並非憑空虛構；魏趁女子不及抗拒之際，也不顧女子出言攔阻，故意伸手搓揉女子臀部身體隱私處，已逾越一般按摩業務正當範疇。

此外，魏在偵查中承認「當天沒有收費」、「想了解自己技術到哪裡，之後有固定客人可以自己接客人」，可證女子所述雙方是言明免費按摩情況為真，而非魏在審理中改口辯稱是收費按摩，不可能有性騷擾；此外，魏辯稱自己有重聽，可能沒有聽到女子說不要碰觸臀部，或是母親住院，不可能這時候做出這種事等，均是推卸責任的說法，並無可採。

法院審酌，魏姓男子與女子素不相識，卻趁機性騷擾得逞，致女子身心受創，蒙受陰影，魏始終否認犯行，迄今未與女子達成和解，未賠償損害，未獲得諒解，本案事證明確，應依法論科；魏犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。至於女子指控魏尚有趴在身上、拉下她內褲碰觸下體等犯行，基於罪疑惟輕原則，本案除有女子指訴外，查無其他事證，強制猥褻部分難認可採。