台春節山難「8天7件」搜救人員心累發文：真的不要鬧了

傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員用生命拯救生命，展開冰雪地搜救。(圖／取自劉崑耀臉書)

農曆春節 期間山難頻傳，一名南投搜救人員在「肉腳登山隊」臉書 社團呼籲有意長時間登山的山友，真的不要鬧了，「南三段已同時3件山難了，都是在南三段，這8天已7件了，去年是9天11件」，上山前做好事前體能及裝備準備，審慎評估身體裝況及裝備，預做撤退準備。

搜救隊近期收到許多通報，1月19日一名黃姓男子獨自溯溪前往凱翁峽谷進行空拍機拍攝，當日溪水暴漲，於是暫躲岩壁石縫待救而與登山隊友失聯；25日高雄一名陳姓男子與山友從茂林多納林道入山至京大山，卻未在約定的26日晚間抵達集合點，除夕下午被尋獲時已無生命跡象；27日新竹5名民眾從鎮西堡登山口出發，行經南馬洋山往中霸山屋間時，其中1人因腳程跟不上失聯。

此外，1月25日5名登山客攀登新竹縣尖石、苗栗縣泰安的大霸尖山，不料其中1名葉姓女山友在途中失聯，新竹縣消防局3天內派遣兩批搜救人員先後搭乘直升機入山搜救，但僅發現她的背包及帳篷等物品，目前失聯女山友仍未能尋獲。

網友「蘇區」在臉書社團「肉腳登山社」發文表示，他是南投搜救人員，呼籲山友如果要去長時間登山，「真的不要鬧了」，南三段已同時3件山難了，都是在南三段，這8天已7件，去年是9天11件，他完全不能理解上山沒有雪地裝備的狀況，「我真的不能理解」。還有1件山難是2名山友失溫，「又過去救援要4天，又剛好天氣狀況不好不能飛，我們搜救人員聽了很也頭痛傷腦筋，又為失溫山友擔心」。

他說，上山前做好事前體能及裝備準備，審慎評估身體裝況及裝備，預做撤退準備。另外，現在衛星電話（蘇拉雅）好像現在也不能用。

其他網友表示，「救援使用者付費，事故率會立刻下降，台灣人只有罰錢有用」、「登山請先把自身體能練好，雪季3寶裝備好再上山！不要增加搜救人員負擔」、「雪季登山沒有準備雪季裝備，真是無言」、「現在的氣象報告不是很準嗎？都已提早好幾天說2000至3000以上高山都可能下雪嗎？不解那些出狀況的人是沒準備好對抗極惡劣氣候嗎？裝備不足或風險很大那別上山就好啊」。