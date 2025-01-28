駐外人員什麼都要會 疫情期間曾受託當主婚人

外交部領務局副局長陳尚友。（中央社）

春節連假是出國旅遊高峰，民眾在國外遇到狀況，第一時間就會想向外館求助。領務局副局長陳尚友分享，駐外人員什麼都要會，連主婚人都要能勝任，雖然秉持同理心提供協助，但也希望民眾切勿占用公共資源。

根據外交部統計，近3年來，旅外民眾求助外館案件，因交通、意外事故及罹患疾病事由的求助比例10.02%，平均每年有644件。

領務局副局長陳尚友日前受訪指出，去年入冬發生多起台灣民眾旅外因身體不適就醫案件，尤其以中老年人發生腦溢血、中風 或心血管疾病情況較多；近期有民眾赴韓國旅遊突然中風，駐韓代表處協助安排住院及赴醫院探訪，這名民眾的兒子事後致函感謝外館。

陳尚友表示，外交人員都是秉持同理心協助，112年4月有3名赴澳洲 度假打工的台灣人車禍身亡，外館獲報後立即聯繫警方並轉知家屬，家屬抵達澳洲後也派員接機照料、代訂旅館，陪同家屬處理相關事宜。

陳尚友說，駐外人員什麼都要會，他曾在疫情 期間受託擔任主婚人，這都超乎當初報考外交領事人員時的想像，「我在疫情期間多了兩個女兒」。

陳尚友也說，除了當主婚人，疫情爆發初期，有個小朋友的寄宿家庭一家6口有4人染疫，小朋友還未確診，他在沒有口罩的情況下把小朋友接到防疫旅館，然後就突然變成「監護人」，那14天每天帶著台灣食物去給小朋友。

根據外交部近7年統計，駐外館處協處急難救助案件達4萬1403件，協處人次為5萬9097人次，109年受疫情影響，雖然出國人數銳減，但協處人次1萬624人次，較108年的8215人次上升近3成。

2024年共接獲1萬39人次、6862件急難救助案件，常見案件依序為，護照遭竊或遺失（39.36%）、交通事故、意外事故及罹患疾病（9.15%）、遭竊及犯罪被害（7.49%）。

陳尚友坦言，急難救助最怕遇到民眾濫用資源，如深夜撥打緊急聯絡電話詢問觀光景點開放時間，要求外館接送機服務或代訂廉價旅館，把外館當成旅行社；在海外旅遊不慎遺失行李或個人財物，應由當事人親自向警察局報案，但卻不願犧牲旅行時間，而要求外館代為報案或取回等。

也有駐外人員說，常收到各式各樣求助，從幫忙翻譯出遊瑣事到搬家需求都有，也有民眾在國外免稅店發生消費糾紛、酒後大鬧旅館而無法入住等，希望外館幫忙交涉；還曾接到家長求助說女兒跟外國男友私奔，希望外館把女兒帶回台灣。

根據外交部「旅外國人急難救助實施要點」，不提供協助情況包括：財務救濟；干涉外國司法或行政決定；提供涉及司法事件法律意見；擔任代理人或代為出庭；擔任民、刑事案件傳譯或保證人；為旅外民眾住院作保；代墊或代繳醫療、住院、旅費、罰金、罰鍰、保釋金及律師費等款項；無關急難與人身安全協助的翻譯、轉信及保管或協尋、代收、轉寄個人物品等；介入或調解民事、刑事、商業或勞資糾紛等。

陳尚友提醒，民眾出國前可在領務局官網進行出國登錄，讓外館能在緊急危難時有不同管道與民眾保持聯繫，也可下載領務局App或加官方Line好友，獲得即時資訊。