我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

駐外人員什麼都要會 疫情期間曾受託當主婚人

中央社／台北29日電
外交部領務局副局長陳尚友。（中央社）
外交部領務局副局長陳尚友。（中央社）

春節連假是出國旅遊高峰，民眾在國外遇到狀況，第一時間就會想向外館求助。領務局副局長陳尚友分享，駐外人員什麼都要會，連主婚人都要能勝任，雖然秉持同理心提供協助，但也希望民眾切勿占用公共資源。

根據外交部統計，近3年來，旅外民眾求助外館案件，因交通、意外事故及罹患疾病事由的求助比例10.02%，平均每年有644件。

領務局副局長陳尚友日前受訪指出，去年入冬發生多起台灣民眾旅外因身體不適就醫案件，尤其以中老年人發生腦溢血、中風或心血管疾病情況較多；近期有民眾赴韓國旅遊突然中風，駐韓代表處協助安排住院及赴醫院探訪，這名民眾的兒子事後致函感謝外館。

陳尚友表示，外交人員都是秉持同理心協助，112年4月有3名赴澳洲度假打工的台灣人車禍身亡，外館獲報後立即聯繫警方並轉知家屬，家屬抵達澳洲後也派員接機照料、代訂旅館，陪同家屬處理相關事宜。

陳尚友說，駐外人員什麼都要會，他曾在疫情期間受託擔任主婚人，這都超乎當初報考外交領事人員時的想像，「我在疫情期間多了兩個女兒」。

陳尚友也說，除了當主婚人，疫情爆發初期，有個小朋友的寄宿家庭一家6口有4人染疫，小朋友還未確診，他在沒有口罩的情況下把小朋友接到防疫旅館，然後就突然變成「監護人」，那14天每天帶著台灣食物去給小朋友。

根據外交部近7年統計，駐外館處協處急難救助案件達4萬1403件，協處人次為5萬9097人次，109年受疫情影響，雖然出國人數銳減，但協處人次1萬624人次，較108年的8215人次上升近3成。

2024年共接獲1萬39人次、6862件急難救助案件，常見案件依序為，護照遭竊或遺失（39.36%）、交通事故、意外事故及罹患疾病（9.15%）、遭竊及犯罪被害（7.49%）。

陳尚友坦言，急難救助最怕遇到民眾濫用資源，如深夜撥打緊急聯絡電話詢問觀光景點開放時間，要求外館接送機服務或代訂廉價旅館，把外館當成旅行社；在海外旅遊不慎遺失行李或個人財物，應由當事人親自向警察局報案，但卻不願犧牲旅行時間，而要求外館代為報案或取回等。

也有駐外人員說，常收到各式各樣求助，從幫忙翻譯出遊瑣事到搬家需求都有，也有民眾在國外免稅店發生消費糾紛、酒後大鬧旅館而無法入住等，希望外館幫忙交涉；還曾接到家長求助說女兒跟外國男友私奔，希望外館把女兒帶回台灣。

根據外交部「旅外國人急難救助實施要點」，不提供協助情況包括：財務救濟；干涉外國司法或行政決定；提供涉及司法事件法律意見；擔任代理人或代為出庭；擔任民、刑事案件傳譯或保證人；為旅外民眾住院作保；代墊或代繳醫療、住院、旅費、罰金、罰鍰、保釋金及律師費等款項；無關急難與人身安全協助的翻譯、轉信及保管或協尋、代收、轉寄個人物品等；介入或調解民事、刑事、商業或勞資糾紛等。

陳尚友提醒，民眾出國前可在領務局官網進行出國登錄，讓外館能在緊急危難時有不同管道與民眾保持聯繫，也可下載領務局App或加官方Line好友，獲得即時資訊。

疫情 中風 澳洲

上一則

台北看守所名人雲集 除夕加菜人蔘雞湯、佛跳牆…

延伸閱讀

天冷血液循環不好誘發腦中風 醫盤點危險因子

天冷血液循環不好誘發腦中風 醫盤點危險因子
改魯比歐譯名解套制裁 ？ 中外交部：英文名更重要

改魯比歐譯名解套制裁 ？ 中外交部：英文名更重要
彭文正滯美遭緝 護照被註銷 告外交部敗訴

彭文正滯美遭緝 護照被註銷 告外交部敗訴
華人齊心 4急難救助協會合辦講座

華人齊心 4急難救助協會合辦講座

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社

台涉外人士：外館72小時應變 送韓國瑜進川普就職會場

2025-01-21 11:44

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省