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「表前私接」醫美診所竊電偷挖礦 人頭收15萬得賠1700萬

記者陳宏睿／台中27日電
台中鄭姓夫妻經營醫美診所，涉嫌委由不法業者租賃場地，以表前私接方式竊電，一名出面租賃的周姓人頭得賠台電台幣千萬元。(圖／民眾提供)
台中鄭姓夫妻經營醫美診所，涉嫌委由不法業者租賃場地，以表前私接方式竊電，一名出面租賃的周姓人頭得賠台電台幣千萬元。(圖／民眾提供)

台中市鄭姓夫妻開設多家醫美診所，4年前與黃姓設備業者搭上線，以近15萬酬勞(台幣，下同，約4500美元)找周姓男子當人頭租賃場地，設置比特幣礦場，鄭等人以「表前私接」方式竊電，竊電金額超過7000萬元(約213.1萬美元)，鄭等4人與台電達成和解，獲緩刑5年，但周未與台電和解，台中高分院判周得賠1700萬餘元。

檢警調查，鄭姓夫妻在桃園、新竹、台中等地開設多家醫美診所，2021年間與經營販售挖礦機的黃姓設備業者搭上線，由鄭姓夫妻擔任金主，以每場礦場40萬元成本，委由黃出面找人承租場地，黃另找來另名黃姓男子擔任礦場管理員，周姓男子擔任租賃房產的人頭。

檢警發現，鄭等人為節省24小時運作礦場的高額電費，以剝電線及破壞建築物著鑿孔引線的「表前私接」方式竊盜，截至2023年被查獲為止，至少竊電超過7000萬元，鄭等5人都被依加重竊盜罪起訴。

案件在台中高分院審理期間，鄭姓夫妻等涉案4名被告，與台電達成和解，願意連帶賠償7299萬元，後續已賠償部分金額，合議庭認有積極彌補犯罪造成的損失，鄭男等4人獲判1年6月至2年不等徒刑、緩刑5年。

周男則辯稱僅當租賃人頭，獲利14.7萬元，沒有實際參與竊電，獲判9月徒刑，得易科，全案確定。

民事部分，此案鄭姓夫妻等5名被告，僅周男未與台電達成和解，台電針對以周男名義承租房產的礦場竊電部分，求償2300餘萬元，台中高分院近日審結，認為扣除其他4名被告連帶賠償部分，周男需賠1700餘萬元，仍可上訴。

台中鄭姓夫妻經營醫美診所，涉嫌委由不法業者租賃場地，以表前私接方式竊電，一名出面...
台中鄭姓夫妻經營醫美診所，涉嫌委由不法業者租賃場地，以表前私接方式竊電，一名出面租賃的周姓人頭得賠台電台幣千萬元。(記者陳宏睿／翻攝)

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