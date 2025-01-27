電動車起火 陸網：三元鋰電池劇烈爆燃 幾無逃生機會

杭州高速公路曾發生一起電動車「大眾ID4X」撞上收費亭後起火事故，陸媒指該車搭載「三元鋰電池」。(取材自微博)

國道一號楊梅休息站25日晚間發生電動車 自撞分隔島後，瞬間起火燃燒，已造成四死四傷，有網友以及醫師翁銘佑認為，從燃燒火勢看，估計車輛採用「三元鋰電池」；此事故起火原因仍不明，有待進一步勘驗。但中國大陸汽車自媒體「玩車情報」曾形容，三元鋰電池若起火，等同「不給逃生機會」，不到幾秒鐘就點燃爆炸。

2023年6月，大陸杭州高速公路曾發生一起電動車「大眾ID4X」撞上收費亭後起火事故，由於起火過快，車內四人未能獲救。事件後，「玩車情報」曾在微信 公眾號發文指出，這起事件暴露出三元鋰電池的安全性問題，並稱該車型使用的不僅是三元鋰電池，還是熱穩定性較差的「811電池」。

文章稱，「三元鋰電池」在結構上採用鎳、鈷、錳電極金屬元素種電極金屬元素。而所謂的「811電池」，就是正極材料鎳、鈷、錳配比為8：1：1的三元鋰電池。對於這三種元素來說，鎳和鈷是活性金屬，化學反應非常活潑，三元鋰電池在熱失控的情況下，會釋放大量的氧分子，大量的電解液在高溫作用下會汽化並破壞電池殼體，短短幾秒內產生劇烈的爆燃。

大陸網站「虎嗅」也曾指出，雖然三元鋰電池的能量密度表現較好，但三元鋰電池的自燃溫度在200℃左右，遠低於磷酸鐵鋰500℃以上的自燃溫度。雖然磷酸鐵鋰電池也存在不少問題，比如說能量密度、低溫 續航衰減等，但磷酸鐵鋰電池燃燒速度慢，能夠給乘客留下一定的逃生時間。