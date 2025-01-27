我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

花蓮403地震 失聯星國夫妻中丈夫遺骸尋獲

記者王思慧／花蓮27日電
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，近日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。（圖／民眾提供）
花蓮去年403大地震造成澳大利亞籍新加坡遊客夫妻失聯，近日有農民在河谷發現人骨，鑑定後確定人骨是失蹤的47歲男子Sim Hwee Kok，確定其罹難。（圖／民眾提供）

花蓮去年403大地震造成18人死亡，澳洲新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道失聯，家屬去年底聲請死亡宣告獲准；近日有農民在步道1.5公里附近河谷發現骸骨，經鑑定後確定是47歲丈夫Sim Hwee Kok的髖關骨，證實其罹難。

星國夫妻Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo去年4月3日地震發生前，搭乘觀光巴士到太魯閣國家公園，在砂卡礑站下車，地震後步道崩塌，兩人失蹤，救難隊員透過民眾提供影像、線索及家屬建議，在步道1.5公里的5間屋、1.8公里的大水管及2.8公里的瀑布附近找尋未果。

該對夫妻家屬去年底請花蓮地檢署向法院聲請確定死亡宣告，花蓮地方法院綜合各項事證，認為兩人因遭遇災害失蹤死亡，死亡時間定為去年4月3日下午12時，准予聲請並依法宣告。

時隔地震9個月後，花蓮警方表示，王姓農友1月11日上山到五間屋務農，在距離砂卡礑步道約1.5公里處附近，發現河谷有疑似人骨而報警。因步道損毀，鑑識人員上山來回近4小時，取得長約15公分、寬6.7公分髖骨。新加坡夫妻兒子曾經來台採集DNA，經過比對後，24日結果出爐確認吻合，證實髖關骨是新加坡夫妻中的男性人骨。

檢警初步研判，步道大水管後方有大面積坍方，遺體遭掩埋，可能被颱風雨水沖刷到河谷，但沿著發現地點周邊搜索，未發現其他骨骸；警方已聯繫家屬，預計春節後來台，後續會將遺骸發還給家屬。

消防局特搜大隊表示，農曆年後會與警方討論，預計以發現人骨周邊展開搜尋，盼能找到其他遺骸。

地震 新加坡 澳洲

上一則

住整合照護明年上路 日付1050元可請護佐

下一則

藝人林葉亭失智父陳屍水塘 檢警初步認定意外落水

延伸閱讀

南台灣接連地震 專家示警：震源往西移 應提高警戒

南台灣接連地震 專家示警：震源往西移 應提高警戒
新加坡農曆春節氣氛濃 陸路關卡可能交通壅塞

新加坡農曆春節氣氛濃 陸路關卡可能交通壅塞
「一路向南震下去」？台屏東5.3為獨立地震 不是餘震

「一路向南震下去」？台屏東5.3為獨立地震 不是餘震
比亞迪受新加坡歡迎 銷售量躍居榜首

比亞迪受新加坡歡迎 銷售量躍居榜首

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁