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台去年老虐2萬件 年節呈家暴高峰

記者林琮恩／台北24日電
春節假期將至，恐邁入長者家暴高峰，台灣衛福部統計發現，去年逾2萬件老人遭家暴個案，逾五成晚輩打長輩。示意圖。（記者林澔一／攝影）
春節假期將至，恐邁入長者家暴高峰，台灣衛福部統計發現，去年逾2萬件老人遭家暴個案，逾五成晚輩打長輩。示意圖。（記者林澔一／攝影）

子女們每月撫養費金額不同，一名老人家當眾責罵了孝親費較少的孩子，卻在除夕團圓時爆發激烈衝突，亂砸東西，引發家暴事件。台灣衛福部去年受理2萬餘件老人家暴案件，不少發生在年節假期，113保護專線全年無休，如有狀況，立即撥打，值班社工提供協助。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，年節期間確實為老年人家暴高峰期，長者容易遭受言語、精神暴力，甚至被家人毆打。例如，子女回家過年，與長者因觀念不同而發生衝突；再者，財產糾紛所引發的家人間芥蒂，也常在過年期間浮出檯面，互相叫罵。

台灣衛福部保護司長張秀鴛表示，2024年共接獲2萬餘件老年人家暴事件，主要為晚輩毆打長輩，像是子女打父母，孫子女打祖父母等暴力案件，占比高達55%，其次為夫妻或伴侶間暴力，占26%。

張秀鴛表示，春節期間家庭成員相聚，紛爭衝突機率也明顯較高，有些啃老族向老爸老媽伸手要錢，如果不從，就暴力相向，或開口叫罵「等你死了之後，所有東西還不是變成我的！」讓長者哭紅眼睛。

許多老年人愛面子、在意形象，基於家醜不可外揚，而不敢向外求助。有些則因失智、失能，而無法主動求援。張秀鴛提醒，民眾如果長輩身上出現不明傷口，或神色有異，疑似受到家暴，務必撥打113專線電話。

除了老年人家暴事件變多，張秀鴛觀察，兒少保護案件、親密關係暴力事件在年假期間發生頻率也變高，主要在於寒假期間兒少常生活不規律，熬夜上網，家長不滿，採取斷網、禁用等措施，而爆發管教衝突。親密伴侶則因春節假日時，面對與親戚往來、互相比較等壓力，也易發生肢體暴力。

家暴 春節 失智

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