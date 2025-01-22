涉挪新壽資金致公司虧損303萬 吳東進求刑5年

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新壽資金、資產，於新壽「新板傑仕堡」內興建豪華健身房，遭新北檢起訴求刑5年，檢方指出吳東進以「家天下」觀念經營新壽，已讓新壽公私不分，司法必需劃出紅線。(本報資料照片)

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉挪用新壽資金及「新板傑仕堡」樓面等資源，為個人名下公司打造豪華健身房，造成新壽損失近億元北地檢署昨依違反證交法非常規交易及保險 法特別背信等罪起訴吳等4人，對吳求處5年徒刑。

同案起訴3人為新壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓，檢方指3人身為新壽高層應基於專業經理人職責，嚴格把關公司利益，卻如家臣以吳東進個人利益為優先，配合吳違背公司治理，造成新壽9947萬餘元台幣(約303.5萬美元)損失，3人「贏得吳東進的一次信任，必需要付出失去自由的十分代價」。

起訴指出，吳東進2019年間主導將新板傑仕堡B棟大樓2樓，出租給傑仕堡健身對外經營「JX健身俱樂部」；傑仕堡健身為吳東進、妻子許嫻嫻及子女實際持股91.1%的私人公司，日後若獲利，九成將落入吳私人口袋。

吳東進明知自己是傑仕堡健身實質最終受益人，仍逕自擴張健身房免費使用範圍，將原屬新板傑仕堡1樓有氧教室和3樓游泳池，任由健身房使用，同時使新壽替健身房支付豪華裝潢及空調、鍋爐等設備費用，且於新壽董事會討論出租案時刻意隱瞞上情，未將新壽額外支出部分反映至租金 之中。

檢方表示，吳東進年近80，身為上市公司實際經營者，卻將公司視為家天下，造成「員工上行下效，在公司形成只要對吳東進有利，就是對新光人壽有利的錯誤觀念」，新光人壽誠信經營觀念蕩然無存，司法有必要清楚劃出兩者間紅線。

新光金控發言人林宜靜昨表示，本案進入司法程序，不予評論；「對公司財業務無影響」。