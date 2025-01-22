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涉挪新壽資金致公司虧損303萬 吳東進求刑5年

記者蔣永佑、朱漢崙／綜合22日電
新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新壽資金、資產，於新壽「新板傑仕堡」內興建豪華健身房，遭新北檢起訴求刑5年，檢方指出吳東進以「家天下」觀念經營新壽，已讓新壽公私不分，司法必需劃出紅線。(本報資料照片)
新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新壽資金、資產，於新壽「新板傑仕堡」內興建豪華健身房，遭新北檢起訴求刑5年，檢方指出吳東進以「家天下」觀念經營新壽，已讓新壽公私不分，司法必需劃出紅線。(本報資料照片)

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉挪用新壽資金及「新板傑仕堡」樓面等資源，為個人名下公司打造豪華健身房，造成新壽損失近億元北地檢署昨依違反證交法非常規交易及保險法特別背信等罪起訴吳等4人，對吳求處5年徒刑。

同案起訴3人為新壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓，檢方指3人身為新壽高層應基於專業經理人職責，嚴格把關公司利益，卻如家臣以吳東進個人利益為優先，配合吳違背公司治理，造成新壽9947萬餘元台幣(約303.5萬美元)損失，3人「贏得吳東進的一次信任，必需要付出失去自由的十分代價」。

起訴指出，吳東進2019年間主導將新板傑仕堡B棟大樓2樓，出租給傑仕堡健身對外經營「JX健身俱樂部」；傑仕堡健身為吳東進、妻子許嫻嫻及子女實際持股91.1%的私人公司，日後若獲利，九成將落入吳私人口袋。

吳東進明知自己是傑仕堡健身實質最終受益人，仍逕自擴張健身房免費使用範圍，將原屬新板傑仕堡1樓有氧教室和3樓游泳池，任由健身房使用，同時使新壽替健身房支付豪華裝潢及空調、鍋爐等設備費用，且於新壽董事會討論出租案時刻意隱瞞上情，未將新壽額外支出部分反映至租金之中。

檢方表示，吳東進年近80，身為上市公司實際經營者，卻將公司視為家天下，造成「員工上行下效，在公司形成只要對吳東進有利，就是對新光人壽有利的錯誤觀念」，新光人壽誠信經營觀念蕩然無存，司法有必要清楚劃出兩者間紅線。

新光金控發言人林宜靜昨表示，本案進入司法程序，不予評論；「對公司財業務無影響」。

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