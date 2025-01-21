我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

夫妻成立水房…助詐團用虛擬幣洗錢 分判10年、15年

記者蕭雅娟／台北21日電
徐巧芯大姑劉向婕。(本報資料照片)
徐巧芯大姑劉向婕。(本報資料照片)

女子劉向婕與丈夫杜秉澄涉成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近台幣2300萬(約70.3萬美元)。台北地方法院昨宣判，杜秉澄、劉向婕犯洗錢等罪判處應執行15年、10年徒刑。

羈押中的杜秉澄、劉向婕昨到庭聆判，審判長諭知10年以上重刑後，二人表情沉重不語，眼神也無交流，在法警戒護下還押。

劉向婕是國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧姊姊，事件與徐巧芯無關。檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2,289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

詐欺 虛擬貨幣 國民黨

上一則

稱表決時間不夠 綠委全撤案 挨批護航總預算

下一則

剴剴案保母姊妹 再涉凌虐2嬰…還拍戲謔影片傳給家長

延伸閱讀

徐巧芯：川普10人黑名單賴清德見了3位 憂成台美外交災難

徐巧芯：川普10人黑名單賴清德見了3位 憂成台美外交災難
黃國昌宣布參選民眾黨主席 蔡壁如拱親征竹市

黃國昌宣布參選民眾黨主席 蔡壁如拱親征竹市
喊話「歡迎」通緝犯投案 法務部長被酸「像超商店員」

喊話「歡迎」通緝犯投案 法務部長被酸「像超商店員」
哪來底氣？通緝犯林秉文嗆「回來時間我決定」 在野批檢縱放

哪來底氣？通緝犯林秉文嗆「回來時間我決定」 在野批檢縱放

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告