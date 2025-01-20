我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

助人助己…林佳龍訪帛琉捐醫療設備 隔天隨團6人車禍就用上

記者沈能元／台北20日電
外交部長林佳龍（左）率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，導致6人受傷，隨團的衛福部次長林靜儀（右）19日於臉書表示，所幸受傷同仁都無內出血。(取材自林靜儀臉書)
外交部長林佳龍（左）率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，導致6人受傷，隨團的衛福部次長林靜儀（右）19日於臉書表示，所幸受傷同仁都無內出血。(取材自林靜儀臉書)

外交部長林佳龍率總統特使團出席帛琉總統惠恕仁的就職典禮隔天，一輛隨團人員的車輛遭遇車禍，事故原因正由帛琉警方調查。外交部昨天表示，傷者送醫治療，沒有生命危險，林佳龍與帛琉官員均前往醫院探視慰問，傷者目前已隨特使團於18日返台。

「相關新聞報導了，所以我來說明一下。」隨團的衛福部次長林靜儀昨天於臉書表示，1月15至18日，林佳龍擔任賴清德總統特使，組成特使團出席帛琉總統的就職典禮；也安排了新光醫院在帛琉國家醫院的智慧醫療啟用儀式、醫療器材捐贈。

台灣與帛琉雙邊外交情誼深厚，台灣也在教育、醫療、基礎建設上，與帛琉有許多的合作和協助。在第3天晚上行程結束返回飯店路上，不幸，工作同仁的座車發生車禍，導致6名同仁受傷。

林靜儀說，事件發生後，帛琉當地警察與救護車抵達現場，協助同仁離開受損車輛，然後送醫。駐館同仁、外交部同仁，以及新光醫院長侯勝茂及同仁、駐帛琉大使和她都到醫院協助。她說，此次剛好她和侯院長都是特使團成員，當然立刻與帛琉和新光醫院的團隊一起協助。

林靜儀指出，同仁多數為撞擊導致的身體和肢體挫傷，以及因為玻璃碎裂的割傷，其中有幾位同仁骨折和骨裂；在醫院中均完成X光檢查、CT斷層掃描，以及超音波檢查。 前一天捐贈的超音波設備，第2天就用在受傷同仁身上，幸好無內出血。

受傷同仁當天在醫院一一完成檢查，也進行傷口縫合、止血，及骨折初步固定；第二天所有受傷同仁均隨團依照行程返台，也感謝駐館、航空公司和新光醫院的協助，返台後需進一步治療的同仁已經住院安排後續治療。駐館和出訪的外交團隊也協助照顧受傷的同仁們，幫忙各種事宜。

林靜儀說，真的非常非常感謝新光醫院長期對於帛琉的醫療支援，包括器材的提升、醫療人員的訓練，以及定期的駐診，提升了帛琉當地的醫療能力。此次充分感受到，幫助別人，也是幫助自己。以為是基於人道與友誼、外交，去幫忙友邦國家照顧當地民眾健康，想不到這些協助，也照顧了到當地工作的我們。

賴清德 臉書

上一則

牽手照曝光 大學院長被爆出軌女學生 還助取得教職

下一則

踩線團將到？台各大飯店熱身 悄訂策略搶陸客

延伸閱讀

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變

川普就職日開鍘 國務院大量官員被解職 外交格局迎巨變
美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待

美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待
川普就職祝賀團熱門 林佳龍：再增2名額共8立委出訪

川普就職祝賀團熱門 林佳龍：再增2名額共8立委出訪
美準國防次長曾提炸毀台積電 台外長：不容他國決定

美準國防次長曾提炸毀台積電 台外長：不容他國決定

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險