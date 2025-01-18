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LINE群組傳雜誌完整電子檔 里長遭判拘役30天

記者張博瑞／台北18日電

台北市雜誌商業同業公會前年接獲檢舉，指某區里長在LINE群組轉傳多家雜誌完整電子檔，涉嚴重侵權，為此協同會員提告違反著作權法，台北地方法院去年11月裁定被告拘役30天。台北市雜誌商業公會表示，該案強調「內容有價」理念，籲主管機關正視氾濫的侵權問題。

文化部回應，去年底已邀集智財局、數發部、內政部刑事警察局、專業律師及出版業者召開諮詢會議，並請相關出版業者盤點受侵權情形，將與數發部研商後續處理，持續智慧財產權保護宣導。

雜誌公會理事長龔汝沁表示，雜誌公會前年接獲檢舉，某區里長在LINE群組非法轉傳多家雜誌完整電子檔，涉嚴重侵權。當時即連同會員天下雜誌、商業周刊、今周刊於同年8月，向其提起違反著作權法的刑事告訴，北院也於去年11月最終裁定被告拘役30天、並駁回告訴。

龔汝沁表示，這一次勝訴成為媒體產業在打擊著作權侵害上重要的法律案例，象徵「內容有價」的理念獲得了法律支持。

龔汝沁說，歐美、澳洲等國的公部門都已介入、支持「內容有價」議題，當代社群平台充斥著許多侵權內容、也有許多假訊息流竄，媒體經營不只遇到挑戰，更一步步喪失民眾的信任，籲相關單位應正視，並積極立法解決。

LINE 澳洲 內政部

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