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北市酒、毒駕累犯彩色海報貼鄰里 盼以羞恥心、人情阻再犯

記者邱書昱、葉德正／台北17日電
北市交通局將涉及台北市且酒毒駕累犯三次以上者照片放大七倍，彩色列印於防水海報上張貼在社區。（記者邱書昱／攝影）
北市交通局將涉及台北市且酒毒駕累犯三次以上者照片放大七倍，彩色列印於防水海報上張貼在社區。（記者邱書昱／攝影）

台北市府對酒駕、毒駕者出新招，酒、毒駕及拒測累犯三次以上的市民，不僅在網站公告姓名，還將照片放大七倍、並彩色列印成防水海報，張貼在鄰里及派出所公布欄，盼用民眾羞恥心加強嚇阻效果。

幾名北市議員原則支持這項作法，也進一步建議要貼在累犯者居住鄰里和戶籍地，利用羞恥心和人情壓力嚇阻再犯。

新北市裁決處長李忠台表示，將視北市實施情況，再檢討研議是否跟進。因酒駕違規屬行為地管轄，市民於外縣市酒駕累犯，無法於戶籍地網站查詢，曾建議中央主管機關建立全國共通性酒駕累犯查詢平台，但迄今尚未建置。

2022年3月31日酒駕新法施行，北市交通局交通事件裁決所統計，前年入案人數1萬330件，自公布累犯政策實施後，去年降到8572件，盼新政策實施能進一步利用民眾羞恥心加強嚇阻效果。

北市裁決所違規裁罰課代課長王詩媛說，去年12月北市公告酒、毒駕累犯共53名，其中酒駕累犯兩次32名、一次酒駕一次毒駕1名，酒駕三次11名、四次2名、七次1名，酒駕拒測兩次3名；毒駕累犯兩次1名、三次2名。

迄去年12月，北市累犯三次以上酒毒駕有16名，3名設籍北市印製海報發送張貼，根據資料，包括毒駕三次的林克峰和酒駕三次的陳孝濂、陳健宏；新北市公布酒駕三次以上共321人；酒駕以鄭龍昇七次最多。

台北市議員陳怡君認為，政府過去手段太軟弱，網路揭露照片常失真或年代久遠，難達到遏止效果，應貼在累犯者住處或戶籍地，家屬也有責任，她會持續追蹤成效。

議員李明賢認為，照片嚇阻治標不治本，「如果照片放大七倍沒有用，以後是不是變成20倍？」或許要從教育等方式著手；議員徐弘庭建議市府應加強宣導「宿醉不開車」。

但台北市福星里長李黃玉根認為，張貼海報效果很難講，「酒駕的人要喝就是會喝、沒在怕，只有刑度調高或許才有用」，目前先試辦看成效。

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