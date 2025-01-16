作家李怡遺產掀波 女兒「懷疑婚姻合法性」跨海提告遺孀

邱近思去年出書披露李怡生前數月結婚等事，李怡兩名女兒質疑婚姻合法性，跨海提告邱涉奪遺產、盜領存款；圖為邱近思與李怡早年共事時所攝。(取材自邱近思臉書)

香港 作家、著名政治評論家李怡2022年去世，遺孀邱近思去年出書曝光與李怡生前數月結婚；李怡兩名女兒質疑婚姻合法性，跨海提告邱涉奪遺產、盜領存款。邱近思昨受訪表示被逼到沒有選擇，將開記者會公布一切，激動時一度哽咽。

據悉，李怡女兒懷疑邱在李怡病逝後，涉持李怡印鑑、存摺、提款卡，臨櫃、ATM盜領帳戶存款約新台幣120萬餘元(約3.6萬美元)及美金3萬餘元。台北地檢署去年12月底收案，邱近思列為被告，依詐欺 、偽造文書罪偵辦中，尚未傳喚當事人出庭。

民事訴訟部分，李怡女兒盼保住父親家產，認為父親不可能委託邱代筆寫回憶錄、籌畫出版著作全集等，質疑結婚證書上簽章處李怡筆跡有異，懷疑婚姻合法性。

邱近思說，李怡女兒在加拿大 向法院申請父親早先遺囑認證時，未誠實向法院披露爸爸已再婚，讓加拿大法院以為李怡繼承人只有兩個女兒，給了遺囑認證，女兒再以此對香港、台灣稱爸爸和她是假結婚，「我處於非常劣勢的地位」。

她說，李怡生前給她的Line訊息可看出結婚意願，兩人後來辦結婚登記，結婚申請書簽名也是李怡親填，只是「結婚書約」最末方李怡用蓋章，她再補填兩人名字；但同份書約上方結婚當事人姓名仍是李怡親填，之後兩人還拍婚紗照。

她說這些早清楚告知李怡女兒，但對方只選擇性講部分事情。她被一步步逼到這處境，只能起身捍衛自己權益。

邱近思與李怡相差22歲，曾多次分手，2008年李怡妻子梁麗儀因病離世，兩人重拾情緣；2021年4月李怡因香港施行「國安法」移居台灣，2022年10月5日病逝，享壽86歲。去年邱近思以遺孀出版著作「我與李怡—歷史洪流下的愛情故事」，透露李怡病逝前數月，2022年6月間兩人在台北登記結婚。