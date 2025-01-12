盼舊愛離婚 男付徵信社百萬買「破壞感情專案」遭騙

高雄癡情的施姓男子砸百萬台幣購買徵信社「破壞感情」專案，結果發現徵信社並未確實執行，提告討回百萬元。示意圖。（本報資料照片）

高雄施姓男子與陳姓前女友分手後仍懷念舊情，找徵信社探查陳女的近況，結果發現陳女已婚，施男在徵信社鼓吹下，花了100萬元(台幣，下同，約3萬美元)購買「破壞感情」專案，由徵信社安排「女公關」接近陳女丈夫，但苦等數月都沒進展，施男發現所謂專案根本是場騙局，憤而提告求償百萬元，法院判徵信社應賠償這筆錢。

判決指出，施男分手後難忘舊情人，上網找到徵信社，先花3萬元(約900美元)請徵信社調查陳女近況，發現陳女雖已與胡姓男子結婚，但兩人感情不好，施男聽到消息後，認為有機會跟陳女復合，詢問徵信社歐姓業者有無解決辦法。

歐男見施男想要與陳女復合，便提出公司有「破壞感情」專案，但要價要120萬元(約3.6萬美元)，會請女公關接近胡男，藉由和胡男發展感情的方式，讓雙方離婚。

施男聽信歐男，2020年2月拿出100萬元購買專案，還稱「目前的狀況以你們再推一把應該就成了」，希望專案能讓他挽回前女友。

事隔兩個多月，施男詢問「破壞」進度，歐男推稱已安排製作假車禍，會逐漸進行接近任務，但施男要求他們出示相關工作報告，歐男卻拒絕提供。

有次施男在車上意外發現追蹤器，詢問歐男後，歐男辯稱是胡男請徵信社安裝，但對方是黑道，若要擺平需要再花150萬元(約4.5萬美元)，否則「破壞感情」專案無法繼續執行。

施男認為徵信社玩兩面手法，私下透過臉書 向胡男求證，胡男則說，這段時間沒有女公關接近過他，也沒有找徵信社跟蹤，施男不甘被設局，報警提告。

檢方偵查期間，徵信社拿出工作報告，辯稱確實有調查陳女及胡男，檢方認為徵信社沒有詐欺 行為，處分不起訴。

施男不服，另提民事求償，高雄地院審理後，法官根據雙方簽定合約，認為徵信社應替施男進行「感情破壞」專案，但徵信社拿出的工作報告，只是調查，沒有「分開」、「離婚」等破壞內容，以雙方當初約定為由，判徵信社應返還百萬價款。