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警搜「養生館」抓30男女性交易 百萬網紅涉媒介也落網

記者曾健祐／台中12日電
負責人「恩姐」吳姓網紅被依妨害風化罪嫌送辦。(圖／警方提供)
負責人「恩姐」吳姓網紅被依妨害風化罪嫌送辦。(圖／警方提供)

綽號「恩姐」的吳姓網紅其抖音帳號「sistercgg 小姐愛吸弟」擁有103萬粉絲，但警方獲報指出，吳女涉暗中媒介性交易，本月8日持搜索票赴養生會館，當場逮到十幾組男女正在翻雲覆雨，將吳女及員工等10人依妨害風化罪送辦，其餘30名男客、小姐依違反社維法裁處。

警方調查，該養生會館原本預計在本月9日，舉辦年終歡樂變裝PARTY尾牙活動，最近不停CALL客，詎料卻遭警方掃蕩，尾牙跟著泡湯。

據了解，吳女抖音的影片以介紹傳播、酒店、色情按摩等八大行業為題材，以拍攝酒店小姐、馬伕的工作模式與酬勞為主，內容辛辣大膽，多有18禁話題，例如介紹「喝茶」術語等，也有不少小姐配合入鏡，點閱率相當高；最近一次影片標題為「媽媽帶女兒雙飛」，大談遇過母女一起成為酒店小姐故事。

台中警第二分局指出，中清路上一間「健康養生會館」名義上標榜按摩，實則從事非法性交易，警方長期蒐證埋伏，8日由大批警力上門掃蕩，在館內當場抓到十幾組男女正在性交易。

警方調查，會館負責人吳女（34歲）是抖音百萬色情網紅，在IG也有帳號，觀覽人數眾多，吳女常利用自己網紅身分，在各大論壇、臉書刊登性交易廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務。

警方指出，搜索當天除查獲30名男女性交易外，也查扣營業所得台幣50萬多元(約1.5萬多美元)及手機、電腦主機等證物，詢後將吳女及員工共10人移送台中地檢署偵辦。

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