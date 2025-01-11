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航空狼否認趁學姐酒醉指侵 「這舉止」露餡遭判4年2月

記者陳恩惠／桃園即時報導
任職航空業的陳姓男子元旦連假與同事聚會，卻趁學姐醉酒休憩時，進入房間指侵，事後以指腹摸了男同事臉頰炫耀的舉止，遭同事當庭指證將沾了女子體液的含意公開，桃園地院審結依強制性交罪判刑4年2月，可上訴；示意圖。(本報資料照片)
任職航空業的陳姓男子元旦連假與同事聚會，卻趁學姐醉酒休憩時，進入房間指侵，事後以指腹摸了男同事臉頰炫耀的舉止，遭同事當庭指證將沾了女子體液的含意公開，桃園地院審結依強制性交罪判刑4年2月，可上訴；示意圖。(本報資料照片)

台灣一名任職航空公司陳姓男子2022年元旦連假，深夜與同事們在蘆竹酒吧聚會，再轉戰另名同事家續攤，期間學姐不勝酒力進房休憩，陳趁機溜進房內對學姐指侵，離開後以指腹摸了他人臉頰炫耀，被知情同事公開含意，桃園地院審結，依強制性交罪判刑4年2月，可上訴。

犯罪事實指出，陳男與被害女子在同家航空公司服務，2人與另名同事於2022年1月2日晚間10時在桃園蘆竹某酒吧飲酒後，翌日凌晨0時18分回該名同事住處聚會聊天，又找來1男同事及陳男的黃姓女友先後前來；陳利用學姐借用房間休憩機會，1月3日凌晨4時29分前幾分鐘，溜進房內，不顧學姐口頭拒絕以手推阻，先隔外褲摸她下體，又伸入牛仔褲隔內褲再次撫摸，再將手伸入內褲以手指性侵得逞；事後與屋主及同事3人下樓後，陳以指腹摸了同事的臉頰，遭曾歷經此事的屋主獲悉陳對學姐做了不該做的事。

被害學姐因同事經常一起同進同出，不好將此醜事公開，也不想失去久待的工作於是隱忍，直到2023年6月間「#MeToo」運動在各處湧現，學姐決意追究陳的犯行，6月17日中午傳訊「你都沒想過要為你去年指侵我的事情道歉？」陳30分鐘後不斷傳訊回覆「學姐一直都有，我也很後悔那天喝多做傻事更覺得很可惜，因為我們以前也一起玩過」、「真的很對不起」、「我很想道歉　但我找不到機會，也覺得冒然聯絡你可能反而造成反感」，顯見陳對己犯行很清楚。

審理時，陳卻以「我雖然有在2022年1月3日凌晨4點多，在屋主及另名同事都下樓之後，進入學姐所在房間，違反她的意願吻她、摸她胸部和隔著內褲摸下體，但我沒有把手指插入她的陰道」來辯稱；但屋主作證指出，被告下樓後以指腹摸了另名同事臉頰的舉動，乃因他與被告於案發前，均知悉有個共同朋友曾在手指沾上女性體液後，塗抹於他人臉上，自此成為男人間的嬉鬧，他看到這舉動，第二天擔心學姐也問過是否有不好的事發生。

至於被害學姐的證稱，自始至終皆一致，表示她因為酒醉又吐，覺得不舒服而進房躺著，但她意識清楚，知道被告的女友先離開，還有名男同事要離開時有跟她打招呼，之後被告陳男就靠近，隔著褲子摸她下體，她有拒絕但他繼續把手伸進褲子裡，手指插入陰道，時間約不到30秒；被告並沒有撫摸胸部或親吻等語。

法官審酌，被告陳男與女子為同事並無感情基礎，陳竟為逞私慾，利用女子酒後暫時休憩機會，違反意願以手指插入陰道犯下強制性交，恣意侵害女子身體及性自主決定權，對女子造成永難抹滅身心創傷，且被告犯後未能坦承犯行的態度，考量迄今未獲女方諒解或實際賠償損害，以及被害女子請求從重量刑，不願給予緩刑、告訴代理人則請求依法判決等意見，兼衡被告大學畢業，從事航空業，家庭經濟小康，量處主文之刑，以示懲儆。

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