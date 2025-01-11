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美台聯手緝毒 外海破貨輪藏530公斤、6億元安非他命

記者林保光／高雄11日電
美台司法機關聯手在高雄外海破獲近530公斤安毒走私案，估黑市價格逾6億元，行政院長卓榮泰（中）南下慰勉緝毒有功人員。(記者林保光／攝影)
美台司法機關聯手在高雄外海破獲近530公斤安毒走私案，估黑市價格逾6億元，行政院長卓榮泰（中）南下慰勉緝毒有功人員。(記者林保光／攝影)

獅子山共和國籍雜貨輪「金星號」走私毒品到台，經美國緝毒署通報情資，檢警調及海巡等單位聯手在高雄外海，在貨輪內查獲以茶葉包裝，夾藏近530公斤安非他命，估計黑市價格逾6億元(台幣，以下同)；高雄地檢署昨依運輸毒品罪起訴緬甸籍船長共九人。

同案起訴包括金星號大副、輪機長 、副輪機長、甲板長及另四名船員。

據調查，去年8月6日，「金星號」在越南至台灣的某處公海，從其他船舶接駁大批毒品，毒品以茶葉袋包裝成六箱，船艙經改造，裡面停了一艘300匹馬力的快艇，船長把裝箱的毒品放快艇旁，命令所有船員都不得靠近毒品，航向高雄港期間，等待毒梟指示交貨。

檢調及海巡單雖有線報，但大海茫茫，無法確認哪艘船夾藏毒品，透過美國緝毒署提供情資，確認「金星號」涉案，去年8月10日於高雄港西南方100海浬進行攔截，海巡人員登船檢查，發現船艙內快艇旁放置安毒，立即控制船員，搜出分裝498包的安毒，總重529.66公斤，黑市價可達6億至8億元。

檢方聲押九名船員獲准，但偵查期間，包括船長等人都避重就輕，供稱在公海接駁這批「茶葉」，不知道裡面藏毒品，也未透露運貨主身分。檢方囑託行政執行署高雄分署代執行拍賣金星號，去年10月以666萬元(約20萬美元)拍定賣出。

行政院長卓榮泰昨天與法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立、海洋委員會主委管碧玲等人，在高雄海巡隊基地嘉勉有功人員，並邀請美國在台協會與美國緝毒署代表與會。

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