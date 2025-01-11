最強冷氣團發威 全台83人猝死 玉山、嘉明湖降雪

台東嘉明湖山區10日凌晨開始飄雪，海拔3000多公尺的嘉明湖山屋，都被皚皚白雪覆蓋，形成一片銀白美景。(圖／林保署台東分署提供)

受強烈大陸冷氣團影響，玉山北峰昨上午7時許降雪，至上午8時許停，積雪約0.5公分，主峰頂石碑也都結凍白了頭，玉山主峰、北峰都被白雪覆蓋，形成一片銀白美景；中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，北部、東北部及中部地區高山也有機會再迎降雪。不過，在寒流肆虐下，全台昨日共有83人疑因天冷猝死 。

本報系聯合報報導，合歡山昨天凌晨氣溫零下3度，加上水氣充足，3時許先下起冰霰，落到汽車發出陣陣如同倒豆子的聲音，不久冰霰停止，飄下片片雪花，邊坡、路面都被白雪覆蓋，在武嶺的遊客大喊「下雪了，好美」，雪勢忽大忽小，但仍不減遊客興致。

向陽山屋、嘉明湖山屋附近因水氣充沛，加上氣溫低於零度，昨天凌晨也降雪，2時許開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3000多公尺的嘉明湖山屋皆可見，積雪達三到五公分。宜蘭縣太平山海拔在2000公尺以上，被視為有機會降雪，是追雪族的關注重點，近日太平山莊訂房率約95%。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今天桃園以北、東半部、恆春半島地區及西半部山區有局部短暫雨，南部有零星短暫雨，明起天氣將明顯轉乾，僅花東有零星雨，下周一清晨在輻射冷卻加持下，竹苗近山區不排除有8度低溫 ，恐達寒流等級。張竣堯指出，今晨北部、東北部2000公尺以上高山，及中部地區3000公尺以上高山有機會再迎降雪。

張竣堯說，下周一白天至周二短暫回溫，周三大陸冷氣團南下，且南方雲系北移，剩東部平地為多雲，其他地區有雨；周四、周五受大陸冷氣團影響，但已轉乾，各地晴到多雲，僅東半部有局部短暫雨。

另據台北中國時報報導，在這波寒流肆虐下，昨天凌晨0時至晚間9時全台共有83起疑似低溫猝死案例，其中以高雄14例為最，台南亦有11例，醫師提醒，在寒流來襲下，有心血管等高危險因子民眾要注意保暖。