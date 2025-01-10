我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

銀行夫妻檔行員與律師組詐騙集團 洗錢騙走1.1億元

記者廖珮君／台北10日電

桃園地檢署2024年10月偵辦，游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元(台幣，以下同)，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。

台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。

據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。

銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已經處分了，另一家正在做查處。

金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。

桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開立帳戶作為洗錢之用。

桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全案被害者高達179人。

2024年10月24日偵結起訴游姓律師等七人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓行員有期徒刑九年、黃姓行員有期徒刑六年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑兩年至七年不等之刑期。

虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團

上一則

憲訴法覆議案攻防 政院拋預防性權利救濟 藍委：不適用

下一則

陳敏薰買官案 陳水扁涉洗錢過追訴期 更審仍免訴

延伸閱讀

報警抓人自己也被送辦…詐團黑吃黑 車手剛獲百萬就遭劫

報警抓人自己也被送辦…詐團黑吃黑 車手剛獲百萬就遭劫
波士尼亞安全部長被捕 涉收賄與洗錢等組織犯罪

波士尼亞安全部長被捕 涉收賄與洗錢等組織犯罪
曼谷鬧區藏詐團 泰國警方破獲機房逮6名中國嫌犯

曼谷鬧區藏詐團 泰國警方破獲機房逮6名中國嫌犯
詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。(記者林澔一／攝影)

快整理抽屜…老鈔票身價不凡 能發筆小財

2025-01-03 18:25

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬