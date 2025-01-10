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警亮證討回買春錢 貪汙遭求刑2年6月

記者陳敬丰／台北10日電

宜蘭縣警宜蘭分局林姓前偵查佐2023年在職時，和一名泰國籍女子約定以1800元(台幣，以下同)性交易，完事後卻亮出警證索回2000元。林事後被免職，檢方日前也依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴，求刑2年6月。

起訴指出，林前年10月初透過網路論壇聯繫應召業者「鳥鳥」，商議以1800元性交易；當天下午，許不假外出離開偵查隊，到宜蘭市某飯店找到一名泰國籍女子，支付2000元找回200元，隨後完成性交易。

林完事後離開，但覺得「服務」讓他不滿意，越想越不滿，傳訊息給應召業者，佯稱眼鏡放在房間內要取回。經業者轉告，泰國女子不疑有他開門，林卻亮出警證喝令泰女拿出護照，並拿走她放在梳妝台上的2000元性交易價金。

應召業者向警方檢舉，東窗事發。宜蘭縣警局隨後開考績會，將林記兩大過免職，同時依貪汙治罪條例將他送辦。

林偵訊時坦承不諱，但事後提出刑事答辯狀辯稱，是「先取回2000元」才秀出警證，並非利用權勢強行索取財物，與他最初的認罪自白和證人證詞不符，檢方不採信。

檢方依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴林，考量他坦承犯行自行繳回不法所得，態度良好深表悔意，所獲不正利益在5萬元以下，依法得減輕其刑，建請法官從輕量刑。

泰國 護照

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