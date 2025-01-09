柯文哲決定抗告：「橘子」不是共犯、只是證人

民眾黨前主席柯文哲今天就羈押禁見裁定提起抗告。(聯合報系資料照片)

涉京華城、政治獻金案的民眾黨 前主席柯文哲 4人本月2日再羈押禁見，柯獄中長考，認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，決定委任律師今(10)天提抗告。抗告狀中午左右送台北地院收狀，法院將與另3名收押被告抗告狀併送台灣高等法院。

至於柯文哲的抗告理由，柯認為，本案所涉圖利罪、違背職務收賄罪等部分已調查完畢，無續行羈押之原因與必要，證人「橘子」許芷瑜非本案共犯，充其量僅係證人，且其僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊與本案不生影響。

柯的抗告書狀指出，考量本案已連續4個月傳喚數百人次，甚至大規模傳喚金主、黨工幹部造成「寒蟬效應」，而羈押是侵害人權之手段，請二審考量已有至少4個月之強制偵查，本案如蒞庭檢察官所言，事證已經非常明確，就無再予羈押之原因與必要，應考量雙方武器平等，給予雙方一個公平的攻擊防禦機會，請交保處分，以維訴訟人權。

同案被告威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、台北市議員應曉薇於再羈押後，陸續提起抗告，柯文哲在法定1月13日屆期前搭「末班車」也抗告，4人的抗告未來發回駁回？影響司法觀瞻也牽動案件審理。

柯文哲的委任律師鄭深元本月7日於柯再度羈押後，首度前去台北看守所辦理會見，其時有消息傳出辯護團成員鄭、律師蕭奕弘、陸正義均建議柯，不妨循抗告程序求獲公平受審的機會，不過，律師們負責提供訴訟「戰技」，柯才是訴訟「戰略」決策當事人。

律師團建議柯文哲須抗告不外法律、政治考量。法律層面，認為若柯文哲不抗告，自失力拚無罪的從容機會，在檢察官權力相加下，官司恐陷更不利處境；於政治層面，如果連前黨魁都無法對司法的不公義抗議，未來黨能量有削弱可能。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，決定等同案4名羈押被告抗告卷證到齊統一併送，以節省訴訟資源；柯文哲4人的抗告期限是本月11日，因遇假日延到下周一、即本月13日。

柯文哲上月26日被訴貪汙違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪，檢方對柯共求刑28年6月；柯移審後，先諭令3000萬元保，後另獲裁定7000萬元(約台幣212萬美元)交保加電子腳環監控，檢方2度抗告將柯再押返牢籠。