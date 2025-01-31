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住飯店防針孔偷拍 專家教：關燈找可疑反光

台灣新聞組／台北31日電
高檔汽車旅館業者通常在客人退房後，會以反針孔偵測器在房內進行偵測，以保障消費者住宿的安全。(本報資料照片)
高檔汽車旅館業者通常在客人退房後，會以反針孔偵測器在房內進行偵測，以保障消費者住宿的安全。(本報資料照片)

針孔攝影機無所不在，包括汽車旅館、公廁、地鐵民宿、更衣間或公共澡堂都可能被針孔「盯」上，專家提醒「針孔可能藏在細微之處，也可能在意想不到的地方」，提高警覺或用手機偵測，是防止偷拍最簡單的技巧。

反針孔專家陳瑾指出，針孔攝影機因鏡頭小，不易被發現，最容易藏針孔的地方，包括飯店、汽車旅館的冷氣機出風口、浴室抽風機、偵煙器、電視機，以及對著床的插座，還有浴室或健身房淋浴間的免費沐浴乳架，都是易藏針孔的地方。

陳瑾建議，外出旅遊入住飯店、旅宿時，手邊如無專業偵測器材，可先把燈都關掉，用手電筒照射可疑位置，看有沒有反光，或關燈後用手機打開閃光燈拍照，利用光學原理看有無反光白點，若照片放大看到反光位置，就有可能是針孔鏡頭。

林姓監控業者指出，裝針孔不外乎要偷拍床上動態，因此大多在房內床的正前方、正上方或左右兩側，可利用反偵測儀器，只要房內有異常訊號，機器就會發出警報聲，花十分鐘沿可能位置掃描，至少住得安心。

公廁也被視為最容易被偷裝針孔攝影機的地方，高雄市警察局婦幼隊長趙副丞說，使用百貨公司與其他娛樂場所的公廁時，可注意垃圾桶或清掃用具。

曾有加害人在百貨公司女廁垃圾桶內的零食包裝盒暗藏針孔攝影機，再戳個小洞讓針孔對準被害人如廁位置，許多人因此受害。

趙副丞表示，如廁時除了須檢查有無遭裝設針孔外，不少偷拍案件是直接自隔壁廁所或廁所外持手機偷拍，使用公廁時須注意廁所門縫或天花板等處有無手機出沒。前往溫泉區、游泳池等場所的更衣室，應注意地板上有無出現可疑物品，也須檢查蓮蓬頭、置衣架等處，以防止偷拍。

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