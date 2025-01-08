女警曾偽造文書、因口角告同事殺人 退休淪車手遭聲押

前年從台北市捷運警察隊退休的張姓女子，涉嫌加入詐團當車手，四度面交取款得手台幣600萬(約18.2萬美元)。(記者黃子騰／翻攝)

台北市捷運 警察隊退休 的57歲張姓女子，涉擔任詐騙集團車手，四次面交方式騙取李姓婦人台幣600萬(約18.2萬美元)；新北市警方前天趁她企圖第五次取款時埋伏逮人，身上搜出彩色影印的警察服務證，才知她是退休女警，依詐欺 罪嫌送辦，檢方聲押禁見。

據了解，張姓女子前年8月從台北市捷運警察隊退休，退休前屢出狀況，曾只因和同事口角提告殺人未遂，另曾私刻印章，以便當店收據填寫每個120元便當費向捷運警隊核銷，被依偽造文書罪嫌起訴。

警方調查，62歲李姓婦人去年11月透過網路認識自稱旅居國外男子「王偉」，聯繫後陷入愛河；不久王偉向李婦稱生病需動手術，但國外手術費用高昂無力負擔，希望李婦幫忙，並聲稱會由請張女出面取款。

李婦不疑，自去年11月起陸續面交四次共台幣600萬元給張女；李婦39歲兒子日前查看母親手機通訊軟體，發現兩人對話驚覺母親受騙，向新莊警分局報案。

警方請李婦佯裝配合，前天約張女在新莊區民安西路一間超商面交台幣200萬(約6萬美元)，員警事先埋伏，張女一出現立刻被捕。

張女被帶回警局後，身上搜出影印本警察服務證，上面註明已退休，警方才知她是台北市警局捷運警察隊退休女警。張女警詢時十分不配合，拒絕供出上游成員和贓款流向，警方昨天將她依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。