警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

台北市警局捷運 警察隊一名小隊長去年遭女兒指控涉嫌性侵，士林地檢署認定他涉嫌在8年間多次性侵女兒，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴，部分犯行建請法官依法加重其刑。

全案源於去年4月間，該名小隊長正就讀大學的女兒，在好友陪伴下前往台北市警局婦幼警察隊報案，控訴從警父親多次對她酒後毛手毛腳，甚至性侵，時間從她未成年持續至成年。

警方受理後先將他停職，並報檢方指揮，士林地檢署去年5月複訊後認為犯行重大，依妨害性自主罪以台幣10萬元(約3000美元)交保。

檢警調查，該名小隊長是家中經濟支柱，長期壓力大，時常應酬飲酒後返家，自女兒年幼開始嘗試性侵，犯後要求女兒不能跟家人說；女兒起初懵懂無知，後來隨年齡及學識增長，逐漸發覺事態不正常，一直到就讀大學，才在友人陪同下鼓起勇氣報警。

據了解，該名小隊長偵辦期間否認犯行，也拒絕測謊，但其女兒通過測謊，指稱2010年至2017年間，平均每周遭父親性侵一次，另有其他家人到案也指證男子犯行。

士林地檢署全案偵結，依對14歲以下未成年者性交、對14歲以上未滿16歲未成年者性交、權勢性交等348個罪嫌起訴，其中構成成年人故意對兒童及少年犯罪者，建請法院依兒童及少年福利 與權益保障法規定加重其刑。