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貨車載儲能櫃翻覆 鋰電池起火無法噴水 燒逾9小時才熄滅

記者陳雅玲、蔡維斌、陳宏睿／連線8日電
載太陽能儲能櫃的大貨車在國道一號雲林虎尾交流道下方翻覆，7日清晨疑因內部電池受損起火燃燒。(記者陳雅玲／翻攝)
載太陽能儲能櫃的大貨車在國道一號雲林虎尾交流道下方翻覆，7日清晨疑因內部電池受損起火燃燒。(記者陳雅玲／翻攝)

一輛大貨車前天在國道一號南下雲林虎尾交流道下翻覆，車上載有大型光電儲能櫃、內有3千多顆磷酸鋰鐵電池，因電池受損只能暫置路邊。不料昨晨5時多起火，考量電池安全無法直接噴水，火勢燃燒逾9個小時才熄滅；消防員直言，運送儲能系統缺乏相關安全規範。

據了解，太陽能公司將太陽能光電儲能櫃委託給貨櫃運輸公司，要載往斗六市雲林科技工業區的一家電力及燃氣供應業者安裝，前天下午剛下虎尾交流道後，就意外翻覆。

「好像要爆炸，很可怕。」民眾目擊大貨車翻覆當下，不斷冒出白煙，駕駛也趕緊跑出車外。消防隊員得知載的是大型鋰電池，與太陽能業者視訊聯繫，廠商告知內部電池受損情況及櫃內氣體壓力不明，建議不要移動，靜置到反應結束，且櫃內壓力蓄積過大可能有爆炸之虞。警消管制交流道下方涵洞路段，出動消防機器人、水庫車戒備。

由於持續冒煙，前晚雲縣府封閉交流道下縣道，持續監控，不料昨凌晨5時開始冒出大量白煙，進而出現火光，不久即起火燃燒。由於無法直接對電池射水，只能待電池內部作用結束，消防人員在周邊噴水降溫、戒護，直到下午2時16分許才熄滅。雲縣環保局表示，燃燒時現場有明顯黑煙，將評估是否依違反空汙法裁處。

中央大力發展再生能源，消防署去年初函釋「內政部訂定提升儲能系統消防安全管理指引」，雲縣消防局長林文山說，儲能系統在法律上不算危險物品，設置無須經過消防審查會勘，相關設備運輸也無相關安全規範，此儲能櫃貨車翻覆起火案恐是國內首起，幸好平時已加強相關救災訓練。

消防專家林金宏說，鋰電池火警多為電動車車禍時，撞擊鋰電池引發，需大量水柱降溫、防火毯隔絕空氣，一般滅火器難以撲滅，第一時間不要嘗試滅火，應趕緊報案求助，且要站上風處，或戴口罩避免吸入產生的甲烷和氟化氫等氣體。至於手機鋰電池等小型設備，可泡水桶降溫。

台中市消防局長孫福佑說，需了解電動車結構、感電風險、電池模組等，評估處置的風險，搶救時才能免於感電傷害。

電動車 口罩 內政部

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