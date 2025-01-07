曾被封「衝撞型歌手」邱軍肇逃傷者不治 辯不知撞到人

邱軍去年唱紅「運轉人生」，打響知名度。(圖／索尼音樂提供)

歌手邱軍去年12月27日凌晨開車行經基隆市信一路，涉嫌撞傷李姓、陳姓排班計程車司機後逃離現場，邱軍2天後才赴警局說明，辯稱當下不知道有撞到人。李姓司機今年1月3日傷重不治，警方報驗後，依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦。

案發當天邱軍開車搭載1名女性友人，沿信一路行駛，通過義四路口時，撞擊站在車道上聊天的李男與陳男。陳僅腳部擦傷，但李傷勢嚴重，消防員送醫時已意識不清。醫師在李男住院治療6天後，宣告不治。

邱軍開車肇事後，持續往前行駛約100公尺，一度在好樂迪KTV前停下。其他司機衝上前，想要攔車，但他未下車並就揚長離去。

警方當天調閱道路監視器，查出涉案車輛車主是邱父，聯絡上邱父時，表示並非是他開車，並會轉告開車的邱男出面說明。邱軍上月29日接受警方調查，被依肇事逃逸致人受傷罪嫌送辦，接著正常跨年 演出，後因司機身亡，檢察官另依過失致死罪嫌偵辦，邱軍所屬的索尼 音樂昨稱正在了解中，暫無回應。

邱軍因參加選秀節目出道，去年憑戲劇「華麗計程車行」插曲「運轉人生」入圍 金鐘獎，被公司索尼音樂封為「衝撞型情歌手」。對比現今他疑似肇逃，甚至撞死計程車司機，顯得格外諷刺。