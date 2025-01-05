擺脫不了行人地獄？台交通部推庇護島 駕駛自撞仍頻傳

台中市北區進化北路設置多處行人庇護島，近2個半月發生18起汽車「切西瓜式」左轉自撞庇護島事故，該路段被網友稱為「西瓜專賣店」。(記者黃仲裕／攝影)

為擺脫行人地獄惡名，台灣交通部大力倡導設置行人庇護 島，但在駕駛習慣未改變下，卻也導致事故頻傳，消基會批評，庇護島反而成為駕駛的新危險區域，建議增設反光條；台灣安全駕駛監督聯盟等13個人本交通團體則發聲明反駁，強調消基會忽略許多關鍵根本因素，可能因謬誤使道路安全大幅倒退。

庇護島的功能是分隔行人和車輛，車輛轉彎幅度增加，防止駕駛視線有死角，大多設置在車流量大、路寬較大的路口處。

根據內政部 市區道路及附屬工程設計規範，明定行人穿越道長度25公尺以上應設置行人庇護島，其寬度以1.5公尺以上為宜，突出路面高度以20公分為宜，緣石應採屏障式。另規範，庇護島端部應設置相關安全設施，包括反光導標、危險標記、靠右行駛標誌或分道標誌、路中障礙物體線等。

隨著各縣市政府近來廣設行人庇護島後，汽車自撞的事故也頻傳。像是台中市北區進化北路沿線近來設置多個行人庇護島，但從去年10月至今，就發生18件汽車左轉、迴轉時，自撞行人庇護島事故，其中進化北路、學士路口的庇護島就有6件之多，網友乾脆直接在谷歌地圖上標注是「高業績庇護島」。

消基會質疑，行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域，建議庇護島增設反光條，提升其在夜間或光線不足時的可見性。

只是消基會的說法，引發人本交通團體不滿。靖娟兒童安全文教基金會、行人零死亡推動聯盟、還路於民行人路權促進會等13個人本交通團體昨聯合發表聲明強調，這10多起無人死亡的事故，其實就是藉由庇護島保護了10多條生命，更凸顯不適任駕駛人危險駕駛行為的問題。

人本交通團體指出，消基會忽視經駕照 考驗過的駕駛人危險駕駛行為及眾多系統性問題，例如切西瓜（未達路口中心點轉彎）、轉彎未確實擺頭確認、車窗隔熱紙透光率等因素，反而舉這些事故來推論行人庇護島為「駕駛新危險區域」，可能因謬誤造成道安大幅倒退。

對此，消基會董事長鄧惟中表示，行人庇護島的設計對於守護行人安全絕對值得肯定，但是如果有不少駕駛因為疏忽而撞上庇護島，總有一天會波及到在庇護島等候的行人。消基會並不是主張要撤銷行人庇護島，而是要求政府改良行人庇護島的設計和對駕駛的宣導，也呼籲政府在行人庇護島的設計上應該要加強其標示。

交通部表示，行人庇護島主要用途就是在保護行人，並阻擋駕駛轉彎搶快所造成的衝擊，會加強向駕駛宣導改善用路習慣，或畫設導引線、提升光線等。