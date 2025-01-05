我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

被獨留高山獲救？ 女山友：沒被丟包 感恩一路有人照顧

記者尤聰光／台東5日電
8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員3日晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，4日早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。(圖／空勤總隊提供)
8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員3日晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，4日早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。(圖／空勤總隊提供)

8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員前晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，昨早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。她向搜救人員表示，沒有被丟包，同行山友輪流照顧她。

參與救援的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，他們前晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她當時躲在帳篷內，並表示自己有嘗試移動，但身體狀況還是不行，就先搭帳棚待援；黃女向他們說，南一段行程大概5至6天，但她第2天感覺身體不舒服。

接下來的3、4天同行山友是有幫助她，包括輪流揹她的包包，給她吃緊急的藥物，撐了2天後之後身體實在撐不下去了，黃女就請山友希望能申請救援，並請同行山友先離開。曾柏翰強調，她沒有覺得自己被丟包或放生，且都是協議好的事。

曾柏翰表示，黃女第一次參與這麼多天的登山行程，這團同行山友腳程都非常快，她為了要跟上節奏和速度，才會導致她當時狀況不是很好，已超乎她的極限。

8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山時，黃姓女子高山症發作無法繼續前行，就地搭帳篷待援，引來外界質疑遭同行友人放生卑南主峰。前晚搜救人員順利尋獲接觸黃女，評估人員平安無礙，當晚在三叉下營地紮營，昨早由空勤順利吊掛，降落台東豐年機場，並送往馬偕醫院後續治療觀察。

上一則

逼債虐死翁…基隆焚屍裝冰櫃案6嫌收押 債主帶2人投案

下一則

藍挺白營遊行 黨內傳出異聲「不該限縮到挺個人」

延伸閱讀

LINE揪團登山 她高山症遭丟包3000米山上獨撐3天獲救

LINE揪團登山 她高山症遭丟包3000米山上獨撐3天獲救
感恩一路都有人照顧 台女山友稱：沒有被丟包

感恩一路都有人照顧 台女山友稱：沒有被丟包
8人揪團登山 女身體不適遭全員丟包獨留極寒高山

8人揪團登山 女身體不適遭全員丟包獨留極寒高山
有錢人變了？穿無印良品、戴卡西歐表 捨名牌更重視3件事

有錢人變了？穿無印良品、戴卡西歐表 捨名牌更重視3件事

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
民眾黨主席柯文哲27日中午搭車離開前向路邊支持者揮手致意。(記者余承翰／攝影)

柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

2024-12-28 20:22
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月