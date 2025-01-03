我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

政院傳霸凌案後又遭爆不倫戀 秘書處長喊冤：盼還清白

記者黃婉婷、唐筱恬、葉冠妤／台北3日電
行政院秘書處處長徐益梁（圖）被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」，徐益梁說，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。（記者林伯東／攝影）
行政院秘書處處長徐益梁（圖）被爆多次霸凌身障工友，並與辦公室陳姓諮議有「不倫戀」，徐益梁說，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。（記者林伯東／攝影）

行政院公關處、消保處及秘書處三名處長疑涉職場霸凌，前兩案立案調查中，預計一個月內完成，第三案遭指控欺壓身障工友的秘書處長徐益梁，行政院經訪談十多位相關同仁，查無具體事證現已結案。

由於徐益梁除霸凌案外，還被爆與陳姓諮議大談不倫戀，兩人甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會，國民黨立委張智倫昨質詢時關切此事，行政院秘書長龔明鑫說，那時房屋要修繕，處長去檢查，另外一個承辦同仁也去檢查，討論如何維護修繕工作。

張智倫追問「所以你認為你沒有任何問題？」徐益梁強調，當然沒有任何問題，這個報導對他的家人、同仁造成莫大傷害，「希望能夠還我清白」。

此外，勞動部近日又爆職場霸凌案，有員工爆料，指勞動部下轄法人一名副處長長期霸凌同仁，甚至連孕婦也不放過。勞動部長洪申翰表示，相關個案都已立案調查，也有找外部委員做調查，希望申訴機制健全，不會再發生吃案狀況，也會秉持毋枉毋縱精神，查明事實。

勞動部表示，預計本月中旬先公布修正後的「執行職務遭受不法侵害預防指引」，強化職場霸凌定義、公司內部申訴管道及外部專家參與機制。

國民黨

上一則

美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待

下一則

漏水屋苦讀…基隆單親清寒生錄取台大、清大

延伸閱讀

勞團絕食100小時未獲回應 諷勞動部淪總機部

勞團絕食100小時未獲回應 諷勞動部淪總機部
勞團絕食抗議 勞長允諾一個月內檢討就安基金

勞團絕食抗議 勞長允諾一個月內檢討就安基金
冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功

冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功
台勞長洪申翰遭譏學歷只有高中 深夜回應台大肄業原因

台勞長洪申翰遭譏學歷只有高中 深夜回應台大肄業原因

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

辦保才發現應曉薇有2本護照？法院：下周二開庭調查

2024-12-27 09:58

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣