付罰金就能免役？音樂博士留德逃兵役 法官拒給緩刑

黃男赴德著名音樂學院求學，後來獲留校任教，2022年回國聲請就學出境後未再返台，桃園地院依妨害兵役罪判3月，法官拒絕緩刑。(取材自臉書)

桃園龍潭黃男高中畢業即赴德就讀知名音樂學院，2019年起留校任教，無法返台服兵役，委由父親向桃檢自首，檢依妨害兵役罪起訴並聲請簡判，桃園地院依法判3月；法官以「杜絕役男出境後，僅支付一定金額便能免除服役義務和刑事責任的錯誤認知」拒給緩刑。

起訴指出，黃男是1992年生的役男，新竹中學畢業後即赴德國 留學，2022年間因故短暫返台，下半學年要回德國時，經移民 署核准以就學身分出境後，已逾役男出境博士就學最高年限30歲規定，經公所2023年1月催告3個月內返台當兵，但屆期仍未見他返台報到入營

法官審閱卷證，有黃男的德國美茵茲大學音樂學院出具的工作證明；黃男在遭送辦前，即委由父親代為向桃園地檢署檢察官自承犯罪並接受裁判，符合自首要件，依刑法第62條前段規定減輕其刑。

法官審酌，被告黃男服役前出國就學後滯留不歸，嚴重妨害國家徵兵及公民履行義務的公平性及國防兵員充足等情狀，量處適當之刑，並諭知得易科罰金台幣9萬元(約2700美元)，可上訴。

法官說明，被告黃男2名辯護人請求宣告緩刑，審酌被告明知已逾法律規定役男出境就學最高年齡限制，應即返國服役，顯無不能返國服役情事；法官指出，考量充實國家兵力能量、維持徵兵制度運行順暢及兵役有效管理的公共利益，要杜絕役男「即使出境，只要完成支付一定金額等緩刑條件，即可免除憲法上服兵役義務、脫免妨害兵役刑事責任」的錯誤認知，且役政單位已准被告改服替代役，但他至今仍未返台服役，「本院認本案不宜給予緩刑」。