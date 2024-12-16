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婦闖阿里山林鐵拍照被撞還挨罰 帶隊的旅行社臉書被灌爆

記者李宗祐、曾增勳／台北16日電
阿里山森林鐵路有民眾闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，花蓮縣衛生局長朱家祥恰好在車上協助包紮傷口。（圖／民眾提供）
阿里山森林鐵路有民眾闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，花蓮縣衛生局長朱家祥恰好在車上協助包紮傷口。（圖／民眾提供）

55歲劉姓女子前天闖入阿里山森林鐵路鐵軌拍照，遭列車擦撞倒地，左腳骨折，林業署林鐵及文資處將裁罰劉女及旅行社，警方依公共危險罪嫌函送法辦。

劉姓女子是參加桃園市夢想國際旅行社，旅行社昨表示，領隊出發前都會宣導安全事項，小火車靠近景觀台時，領隊也有喊後退與遠離小火車；對碰撞意外延誤小火車旅客、造成林鐵困擾，「致上十二萬分歉意」。

林業署指出，夢想國際旅行社有帶團違法行走林鐵軌道，經工作人員勸導不聽的前科，將祭出禁申請進入阿里山一葉蘭保留區一年。該旅行社官網也被網友留言灌爆痛罵「錢都你們賺，請問旅客的安全不用顧？森鐵的秩序跟安全顧慮不用守？」旅行社表示，會加強領隊教育訓練、及旅客安全意識宣導。

劉姓女子前天遭小火車擦撞倒地，左腳骨折送醫，昨天出院；該列車誤點一小時，車上62名乘客受影響，影片在網路流傳，有人批火車早已鳴笛示警，遊客仍闖入鐵軌拍照，「支持查處責任、荒唐的旅行社」。

警方前天到場時劉女已送醫，她供稱從邊坡滑落才與車廂撞擊；警方待製作該列車駕駛筆錄後，依公共危險罪函送。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，依鐵路法第57條，行人、車輛不得侵入鐵路路線，鐵軌原本就禁止行走，事故列車經檢視沒有損害，但其他衍生費用仍待調查。

周恆凱也說，近年來遊客闖林鐵軌道案件，2022年一件、2023年31件，2024年迄今69件，都以宣導為主未開罰。

阿里山

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