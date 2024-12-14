「台版絕命毒師」理化老師教製毒 屬共同正犯判7年9月

刑事局中部打擊犯罪中心，去年9月在桃園市破獲製毒工廠，逮捕梁姓國中理化老師及麥姓主嫌、劉姓同夥等製毒共犯，桃園地院近日重判梁男7年9月徒刑，麥男、劉男分別判處5年、3年11月徒刑。(記者陳恩惠／翻攝)

梁姓國中理化老師2021年前加入麥姓主嫌的製毒集團，傳授製毒工法，在桃園楊梅租屋製毒，檢方去年搜索逮捕麥男、梁男及共犯劉男到案，桃園地院近日依製造毒品 罪重判梁男7年9月徒刑，麥男、劉男分別判處5年、3年11月徒刑。

警方前年在北部破獲製毒工廠後，溯源發現梁姓理化老師隱身幕後，宛如美劇 「絕命毒師」情節。桃園市教育局 表示，梁男曾任某國中代理教師，但2017學年度上學期留職停薪，後因常遲到未續聘，任教期間教學正常。

法院審理時，麥男、劉男坦承製毒，2021年10月起由麥男出資，劉男承租楊梅區泰圳路房舍為製毒工廠，主要製造三級毒品「喵喵」，梁男則是「技術指導與教學」，並取得四級毒品先驅原料及相關設備，劉男另負責搬運、組裝設備、製毒工廠水電、安裝定時器等工作。

梁男辯稱，他不知麥男、劉男在製毒，他只是幫忙購入原料，確認是否合法，也從未指導麥男製毒，充其量僅屬幫助犯。

合議庭比對梁男、麥男與劉男在警詢時供詞，再對照三方手機對話紀錄，認定梁男確知麥男在製毒，他遍尋所需原料，並在觀看麥製毒成果後，還協助解決製造過程中化學反應等問題；若非梁男利用教學身分，取得製造毒品的原料與設備，麥男無能力製毒，顯見梁男在製毒過程中扮演不可或缺地位，屬於共同正犯。