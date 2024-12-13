「摸進內褲」…台大不孕症名醫爆性騷 政壇大老媳婦都受害

近日一名被稱為台大醫院不孕症名醫的「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾。(本報資料照片)

有媒體報導稱台大醫院一名不孕症名醫「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾 ，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大老媳婦都受害。Ｃ教授則申請退休，欲保住退休金 ，台灣大學對此回應，當事人已經辭職，目前無請領退休金。

根據報導，有受害醫師泣訴，不僅被摸大腿，臀部也被觸碰，甚至「摸進內褲」，有受害醫師不堪其擾，向院方「申請保護令」，禁止該名教授靠近。

報導指出，C教授性騷擾的6名住院醫生、研究醫師中，連政壇大老媳婦、台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代都被伸狼爪，不過，礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後，才敢檢舉。

台大校方今天表示，學校依相關法規處理此案，目前當事人已辭職，也無退休金請領之事，後續相關程序均會依法辦理。但據了解，該名教授之後還是能申請請領退休金，只是現階段並無請領一事，但實際上是否真能領到錢，將視性平會、教評會等調查結果而定。

據報導，爆料人痛批「C教授不知悔改就算了，為保住退休金，還找上總統府資政，向台大醫院及校方關說施壓，引起台大內部不滿。台大本周五（13日）還要再度召開校評會，討論C教授是解聘，而非退休。」