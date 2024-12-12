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58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

記者王宏舜／台北12日電
台版柬埔寨案虐死3人，震驚社會；詐團幹部「S姐」傅榆藺（左圖）和「茶董」（右圖）陳樺韋兩人一、二審都被判處無期徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。(本報資料照片)
台版柬埔寨案虐死3人，震驚社會；詐團幹部「S姐」傅榆藺（左圖）和「茶董」（右圖）陳樺韋兩人一、二審都被判處無期徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。(本報資料照片)

台版柬埔寨案」詐騙集團涉囚禁61名帳戶提供者，造成3人死亡，一審判29人有罪，集團核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋1、2審都判無期徒刑。案經上訴，最高法院昨駁回定讞。

新北市警局2022年處理1宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者據點，再追出桃園據點，救出遭控制多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

追查發現，主謀「藍道」杜承哲2022年9至11月初組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾登門；陳樺韋和同夥涂世泓等人將民眾提供帳戶設「綁定約定帳戶」，由傅榆藺和共犯蔡博臣等人測試確認可用後，派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水據點，共詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元。

數10名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品FM2泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團人員，全程還被錄影傳到詐團幹部群組，受不了高壓監控凌虐，關11天後從11樓墜樓。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。林姓男子患慢性病，遭拘禁15日未服用藥物病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，遭餵食3顆FM2心肌梗塞死亡。

31歲傅榆藺育有2子，開庭時聲稱沒有參與強盜，也沒教唆未成年人加入組織，無法預見黃姓男子死亡，也不知黃姓婦人會病死。法官問「不是還有1名林姓死者嗎？」她才答「我認罪」，但說因杜承哲下令不准送醫，拖到他病死才與黃婦遺體一併丟棄。

本件有罪被告29人，25人上訴2審，分別判5年至29年6月徒刑。其中24人再上訴3審。最高法院認為2審和一審量刑及定應執行刑無量刑或定刑不當，昨判上訴駁回確定。

杜承哲涉私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等罪，現由高院審理中。

詐騙集團 毒品 泡麵

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